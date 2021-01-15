明天將舉行民進黨籍桃園市議員王浩宇的罷免投票，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，今天發生兩件事，首先總統府前發言人丁允恭被彈劾，其次親綠臉書粉專只是堵藍被下架，這告訴我們，天理昭彰，不是不報，只是時候未到，呼籲明天中壢人也請站出來投票。

鄭照新表示，丁允恭時期的高雄市政府，因為缺乏民眾監督，升起僥倖之心，在辦公室胡作非為；而只是堵藍，則是以惡意造謠與假訊息，肆無忌憚人身攻擊霸凌，全無基本道德標準與格調可言。所以唯有百姓自覺，出來捍衛基本的政治道德，制裁僥倖逃避監督，或者仗著民眾冷漠，四處造謠霸凌的政治人物，檯面上的政治人物才會真正學會尊重民意，戰戰兢兢、學會謙卑。

鄭照新表示，今天一個官員可以被監院彈劾，一個網頁可以被檢舉下架，但是一個失格的民意代表，要讓他下架，你只能 出來投罷免票，因此明天王浩宇罷免案，中壢人請站出來，風雨無阻，讓台灣政治歪風，從中壢開始改變!出來投票讓政客知道民眾會監督。

(中時 )