大陸一名男子日前因為趕赴喜酒，匆忙之下走錯場，但他在吃飯過程沒有發覺，一直到新人逐桌敬酒時，才發現新郎竟不是好友，心生愧疚之下，他事後掏出台幣3萬多元買下整桌菜餚；該新人事後要付錢時才發現該桌已繳清，急忙在網路上公開監視器影像尋人，希望當面退還款項，有趣的發展在大陸引發眾人討論。

綜合陸媒報導，大陸常州一名男子日前要出席朋友的婚宴，因為當時已經有點遲到，他匆忙趕到會場後，向婚禮人員確認新郎的姓氏，就迅速找了個空位坐下來吃喜酒，一直到婚宴後新人逐桌敬酒時，他才發現新郎不是他的朋友，讓他感到相當難為情，於是事後他自願花錢出那一桌的款項。

該男子在婚宴結束後給了餐廳8,800元人民幣（約新台幣3萬8,110元），直到後來該對新人要付款項才發現該桌已經付款，調閱監視器後才發現此事；新郎認為，雖然賓客走錯房間，但也不應該為此支付一桌菜餚的錢，因此發佈了影片，上網尋人，希望可以將酒席的款項退還。

不過許多網友則留言說，「這應該是新娘前男友做的吧，要讓新娘對他念念不忘」、「舉辦婚宴的飯店有問題吧，可以單獨付一桌的錢？」「花3萬完吃一桌喜酒，最後上新聞，這男子應該沒想到吧」、「這男子也真是好，因為愧疚感就花錢買下整桌，財力雄厚阿」。

(中時新聞網)