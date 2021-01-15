儘管美國政府宣布推出1.9兆美元的刺激計畫，但主要經濟體準備迎接更嚴格的封鎖，加上美國商務部周五公布最新零售銷售數據，去年12月零售銷售月減0.7%，低於預期，而銀行企業率先公布財報，財報季也拉開序幕。今天美股一開盤下跌近200點，那指上漲0.06%、標普下跌0.31%，5大科技股均上漲。台積電ADR上漲0.71%。

截至台北時間15日晚間10點40分左右，道瓊指數下跌185.89點或0.60%、暫報30805.63點；那斯達克指數上漲10.67點或0.08%、暫報13123.31點；標普500指數下跌14.03點或0.37%、暫報3781.51點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲0.78%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.72%；微軟上漲0.41%；Facebook上漲2.02%；亞馬遜上漲0.14%。特斯拉上漲1.49%。台積電ADR上漲0.71%。

雖然美國新任總統拜登宣布了1.9兆美元新冠病毒刺激計畫方案，包括對個人、小企業、州和地方政府的直接撥款，以及最低時薪提升至每小時15美元。不過，考慮到一些細節內容，可能會遭到共和黨的強烈反對。

此外，全球新冠肺炎疫情形勢嚴峻，尤其是歐美地區，市場擔憂更加嚴格的封鎖可能會衝擊經濟復甦。幾個國家正在加緊對新冠病毒的遏制，競相推出疫苗。

法國政府周四表示，法國部分地區下午6點的宵禁將擴大到全國；德國總理梅克爾正在推動更嚴厲的措施，包括更多在家工作；英國政府也面臨著嚴格規定的巨大壓力，因為每天的死亡人數已達到創紀錄水平。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾在普林斯頓大學金融中心的談話中表示，美國距離強勁的就業市場還有很長的路要走。這代表Fed在可見的未來將保持貨幣寬鬆政策不變，目前Fed的委員會甚至不會討論加息的可能。

美國商務部周五(15日)公布最新零售銷售數據，去年12月零售銷售連續3個月下滑，月減0.7%低於預期，疫情惡化使消費者支出欲振乏力。

(中時新聞網)