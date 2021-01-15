美國國債在總統川普主政期間暴增7兆美元，下屆總統拜登打算一上任就推出1.9兆美元紓困計畫，美國國債預料將進一步飆高。

憑藉民主黨握有國會多數席次優勢，美國總統當選人拜登14日宣布，上任後將推出規模1.9兆美元的紓困案，致力重建受新冠肺炎病毒重創的經濟。在此之前，美國國會甫於2020年12月通過9,000億美元紓困案。

拜登的紓困方案包括發放2,000美元現金支票，支援州與地方政府，以及失業保險。美國的國債目前已累積到27兆美元，拜登進一步加碼紓困，將加重財務負擔。

由於新冠肺炎疫情嚴重打擊美國經濟，加上目前借款成本相當低廉，大舉發債救經濟是合理的決定。

RSM顧問公司首席經濟學家貝魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示：「現在不是縮衣節食的時候，美國經濟沒有緊縮的條件。」

最新經濟數據顯示，截至1月9日當周，美國初領失業救濟金人數激增96.5萬人，大幅高於前一周的增加78.4萬人。美國請領失業救濟金人口仍遠遠高過大蕭條時期。此外，美國12月非農業就業人口意外減少14萬人，為2020年春季以來首次萎縮紀錄。

在此同時，美國沒有加稅抵消支出的空間。PNC金融服務集團首席經濟學家佛雪（Gus Faucher）指出：「美國經濟陷入深淵，若不快速推出刺激方案，將對經濟造成巨大的長期損害。」

在疫情爆發前美國國債就已經相當龐大，議員一直不願正視美國醫療保險和社會安全福利改革，川普在任內大舉支出和減稅，又讓國債進一步暴增。

拜登將在利率極低的時候入主白宮，目前10年期公債殖利率僅1％，反觀歐巴馬上任時約為3％。但如果借款成本大幅上揚，美國將面臨更沈重的負擔。

(工商 )