曾遭NHK認證的造謠粉專《只是堵藍》今午(15日)無預警遭臉書停權，引起不少綠粉憤慨，管理員也坦言取回粉專已經不太可能，痛批臉書用莫須有罪名惡意關閉粉專，但不會氣餒，將創新粉專再戰。事實上除了曾遭NHK點名為造謠粉專外，《只是堵藍》更曾說出「能夠抗中保台，貪汙可以接受」的驚世金句，讓網友全看傻。

深綠粉專《只是堵藍》在2020總統大選期間，指控國民黨候選人韓國瑜未經父母同意私自抱起女嬰親額頭，更藉此大肆抨擊帶風向，事後女嬰父母出面澄清才還韓國瑜公道，此事也被NHK當作假新聞專輯範本報導。

SOGO弊案時，面對網友質疑避開蘇震清評論，只是堵藍竟回「能抗中保台，貪汙也能接受」(圖／PTT)

不僅如此，去年爆發的「SOGO案」中，包括民進黨、國民黨與時代力量等多名立委涉嫌收賄，其中以民進黨蘇震清2580萬金額最高，《只是堵藍》卻僅砲轟徐永明「時力黨主席收賄？太扯了吧」，對蘇震清隻字不提，遭網友質疑時竟當場回「我的標準很簡單，只要幫忙打退共產黨，讓人民安居樂業、守住疫情、處理黨產、年金改革、維持台灣民主自由與主權，貪汙可以接受」，驚人之語讓許多網友都傻眼，直呼「完全不演的」、「真的是顏色對了就對了」、「不愧是NHK認證的」、「這已經是信仰了」、「意思就是綠色做什麼都沒關係」、「還以為他們是反串」、「雙標成這樣也是世界奇觀了」、「還真的有這種支持者」。事後《只是堵藍》亡羊補牢，緊急刪除該留言，並PO文譴責蘇震清，要求民進黨開除黨籍，但早已被網友截圖備份。

這次粉專遭臉書下架後，不少鄉民爽翻，紛紛留言：「大快人心」、「其他側翼快出來幫忙啊」、「側翼快出來抵制臉書啊」、「之前不是才在募款？看來是募款失敗囉」、「綠營側翼這麼多，轉移陣地就好啦，又沒差」、「選舉還沒到啦，到時候就重啟了」。

(中時新聞網)