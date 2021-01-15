中國廣西南寧一名2歲男童對魔術方塊非常有興趣，去年只用了1分34.84秒的時間，還原隨機打亂的三階魔術方塊，刷新了「最小年齡還原三階魔術方塊」的世界紀錄。

綜合陸媒報導，廣西南寧一名男童韋欽勻於去年12月19日用了1分34.84秒的時間，還原隨機打亂的三階魔術方塊，當時他年僅2歲237天，此成績經世界紀錄認證（WRCA）官方審核，成功刷新「最小年齡還原三階魔方」世界紀錄；而在他2歲196天時，也創下了「最小年齡5分鐘內還原8個金字塔魔術方塊」的世界紀錄。

韋欽勻的母親透露，兒子從小喜歡探索、喜歡挑戰，對感興趣的東西能反覆研究，去年下半年，她發現兒子對魔術方塊愛不釋手，在一次偶然的機會中，結識了「2019年wca中國魔方錦標賽七階魔方」項目冠軍蘇鍇老師，老師也發現韋欽勻在同齡小朋友中，表達能力及對空間、顏色、數字的敏感性都較為突出，開始教他一些魔術方塊入門知識、技巧，幾次接觸後，老師發現他都能在短時間內吸收、領悟。

韋欽勻的母親查閱相關資料，發現關於最小年齡還原金字塔魔方的世界紀錄還是空白的，覺得可以嘗試挑戰一下，也坦言會讓兒子把這個愛好堅持下去，繼續挑戰難度更高的世界紀錄，更表示「世界上沒有天才，只要家長善於發現，每個孩子都有他的閃光點。」據悉，韋欽勻已於今年1月8日收到官方認證的證書。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)