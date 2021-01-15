許昌平／台北報導

熱心兩岸及台商事務的台北經營管理研究院長陳明璋第三本詩集《疫情的人生智慧》即將出版，陳明璋表示，新冠疫情帶給許多人「人生經營不確定、經濟生活不景氣、未來生存的沒自信、以及沒有方向感的人生摸索」等窘境；希望藉此詩集能提出一些作為，幫助大家重回人生軌道。

陳明璋是商學博士，曾任陸委會經濟處長，多家企業獨立董事，橫跨產官學界，資歷豐富，在台商圈具有相當聲望，他也是一個詩人，平時喜歡寫詩分享好友，他說，詩不只是苦悶的發洩，無聊時的排遣，有時反而是興致盎然的歌頌，觸景生情的靈感抒發，也是心有戚戚焉，不吐不快的反應，因此，「當心裡的那股底氣，引出迸發的文氣，產生感人的詩句，它造訪時，有如行雲流水，濤濤潺潺不絕，那種快感，實係人間一大樂事。」

陳明璋在短短兩年，出版了三本隨興散文詩集，已經達到「專業詩人」的等級，他說，疫情期間大家都相當苦悶，很多地方不能去，很多事情不能辦，他個人認為，「既然有緣遇上了，就逆來順受迎接它」。因此在這段時間他安排許多的聚會，與平時不易見面的好友及大陸台商多見面，感受台灣「好山、好水、好人情」，加上每天勤於撰寫靈感散文詩，不知不覺中，竟然累積幾百首之多，自己也頗感驚訝，也因此才有《疫情的人生智慧》這本詩集的面世。

(旺報 )