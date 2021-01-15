儘管普遍看法認為，在歷經川普4年的管理不善後，拜登繼承的是一個聯盟與夥伴關係不斷萎縮的印太戰略格局；但是，蘭德研究員羅斯曼(Derek Grossman)認為，由於印度太平洋地區對於中國大陸產生的經濟與安全威脅，已逐漸形成共識。拜登不但會發現其繼承的是緊密而又穩固的夥伴關係，更因大國競爭之故讓不少印太國家將美國視為合作首選。

對於後川普時代美國在印太地區的夥伴關係，拜登提名出任國務卿的布林肯日前曾表示「我們需要團結我們的盟友與夥伴，而不是疏遠他們使其跑去與中國大陸打交道」；拜登更直接點名川普無視、削弱美國與印太地區的戰略夥伴關係，美國甚至在部分案例中放棄盟友與夥伴。

羅斯曼不認同這種說法。其認為川普讓盟友心生怨懟的例子的確罄竹難書。不論是退出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)，揚言發動貿易戰使華府在印太區顯得不討喜，要求日本與南韓提高駐紮美軍負擔費用更讓東北亞盟友擔心美國對盟友承諾動搖。

不過，從中國大陸產生的經濟與安全威脅來看，拜登接手後將驚艷於美國與印太盟友、夥伴關係之緊密。隨著中共展現的經濟與安全威脅與日俱增，印太區正逐漸形成共同危機感。這種區域的緊張情勢反倒讓華府漁翁得利，美方往往成為印太國家交朋友的首選，拜登更可發現其實不用花甚麼心力，就擁有相當穩固的印太聯盟。

美國正式簽署同盟條約的5個印太盟友，包括澳洲、日本、菲律賓、南韓與泰國。其中，有4個國家與美國關係健康，更視大陸為威脅，只有泰國滑向大陸的軌道。不過，這是因為北京與曼谷間不存在爭議點。

就澳洲而言，坎培拉對香港的支持、大陸影響力在澳洲的運作、雙邊貿易摩擦，以及中共日前在澳洲殺害阿富汗平民上大做文章，都讓澳陸關係跌落谷底。2020年7月，澳洲國防部發部國防戰略文件，以調整部隊結構反制中國大陸。

至於美日同盟則進入有史以來最穩固的態勢。東京支持美國印太自由開放的戰略目標，更在南海等爭議水域與美國聯合演習；加上日本長年覬覦釣魚臺列島，讓日本首相菅義偉決心優先並加強與美同盟。菅義偉計畫於今年2月走訪華府，並與拜登見面。

雖然菲律賓總統杜特蒂一向主張反美親陸路線；但近來卻傾向華府。2020年11月，杜特蒂宣布美軍可持續自由進入並於該國行動，這與早先終止《美菲軍隊互訪協定》大大不同。與此同時，菲國外長陸辛(Teddy Locsin)則表示該國因大陸在南海破壞穩定的行動，而面臨「明顯而有力」的威脅。

在南韓方面，總統文在寅一直是川普對北韓政策的支持者。儘管首爾不會想與北京撕破臉，但隨著南韓部署「終端高空區域防禦系統」(THAAD)而引發大陸經濟報復，南韓不免對大朋友感到惴惴不安。

除前述國家，美國也對區域內其他國家產生一定外交吸引力。例如，印尼雖參與「一帶一路計劃」，但對於大陸頻頻吃納土納海經濟海域的豆腐感到畏懼。馬爾地夫對於美國大使館的開設感到歡迎，蓬佩奧訪問斯里蘭卡時，可倫坡重申「維持我們海洋與領空自由航行的重要性」，等於認可美國印太戰略。至於馬來西亞與新加坡，雖然與大陸存在著深厚關係，但仍保持與美國的一定往來。

羅斯曼認為，美國與大洋洲諸國的關係，如馬紹爾、密克羅尼西亞與帛琉，讓美軍獨享通行權，這對於美方對大陸未來的行動相當重要。甚至，紐西蘭對大陸在澳洲與太平洋島嶼的各種行動，也愈來愈感到憂心。

就多邊外交來看，雖然川普在東協峰會與東亞峰會中，從未派出高層出席而讓東南亞國家不滿；但華府仍有成功之處。例如，2020年10月，澳洲、日本、印度與美國於東京舉行首次部長級會議，會中聯合發表共同解決印太挑戰之集體宣言。

羅斯曼總結，儘管在大國競爭的脈絡下，美國與大陸在印太區的角力讓華府仍有很多細部工作待推展；但好消息是，拜登繼承的是更緊密的聯盟與夥伴關係，而這比傳統智慧來得更好。

(中時新聞網)