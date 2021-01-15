英國統計局周五公布去年11月國內生產毛額（GDP）受新冠肺炎疫情惡化和嚴厲防疫措施等影響，出現六個月裡首次萎縮。儘管萎縮幅度沒市場預期嚴重，但仍讓人擔心英國今年首季出現1970年代以來首次二度衰退。

11月GDP較10月下跌2.6％，雖然優於市場預估下跌5.7％，但由於10月GDP僅小漲0.6％，隨著疫情惡化和再次封鎖影響，外界認為12月經濟會大受衝擊。

英國央行去年12月估計第四季GDP萎縮幅度逾1％。財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）一再警告經濟好轉前將持續惡化。因此11月數據讓人擔心經濟很可能二度衰退。

經濟連續兩個季度萎縮為技術性衰退。若在12個月內發生兩次衰退即為二度衰退。

英國去年第二季GDP萎縮約20％而出現首次衰退後，第三季GDP強勁成長約16％。但冬季疫情嚴重令第四季衰退機率大。外界擔心今年首季經濟繼續受疫情影響。

高盛認為封鎖措施會令英國首季經濟萎縮1.5％。英國商會主管希魯（Suren Thiru）認為英格蘭第三度封鎖重創經濟，今年首季經濟將可能衰退而陷入二度衰退。

若真的如此，這將是英國自1970年代以來首次發生二度衰退。英國2012年因金融危機和歐債危機，曾在初步數據上出現二度衰退，但經過修正後而避開二度衰退命運。

目前外界認為疫情令英國陷入二度衰退機率極高，但多位政府高層仍對外信心喊話。像蘇納克認為大家有理由相信，政府加快為民眾接種疫苗和推動創造新工作職務的政策後，能協助經濟在春夏兩季復甦。

英國工業聯合會（CBI）經濟師帕里扎（Alpesh Paleja）認為11月GDP沒預期那麼差，顯示封鎖措施的影響沒想像中嚴重，因此到今年首季時封鎖的影響力將大幅降低。

(工商 )