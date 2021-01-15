美國總統當選人拜登14日公布最新紓困法案細節，這項名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）的振興計畫規模高達1.9兆美元，旨在支持美國家庭與企業度過這場新冠疫情危機。

即將於20日宣誓就職的拜登周四公布最新紓困案細節，裡頭涵蓋外界熟悉的激勵與補助措施，但規模擴大、實施期限延長。拜登主張向美國多數民眾發放1,400美元現金支票、聯邦失業補助每周提高至400美元且期限延長至9月底，聯邦最低薪資每小時升至15美元，同時提供500億美元用於新冠病毒檢測，200億美元推動疫苗接種等。

拜登執政團隊高層表示，拜登執政初期將推動兩大支出計畫，周四公布的紓困案僅是其一。第二項紓困法案預計於2月推出，旨在實現拜登長期目標，包括創造就業機會、改善基礎設施、對抗氣候變遷與推動種族平等。

拜登團隊亦證實，到目前為止，拜登依然支持減免一萬美元學貸的措施。

(工商 )