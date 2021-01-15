一名男子想與女友復合，但是屢遭對方拒絕，因此他上網發文求救，表示自己無論如何認錯拜託女友回頭，都沒有用，男子同時附上兩人對話，希望網友可以幫幫他，想不到對話曝光，反而被所有人嗆翻，更留言說「女友果斷放生是對的」。

男網友在臉書社團「戀愛公社」上發文求助，並附上對話截圖，文章說道「在線上，請問有方式解救嗎？目前都還不理我，處女座女友，想求復合」，對話一開始女方表明不適合、要求分手，原PO回答「對不起啦」、「不會有下一次了」，女方則說「我想了很久」。

女方爆原PO誇張行徑(圖/截自戀愛公社)

從對話中可以感受到女方態度堅定，但原PO仍不死心，不放棄的說「我保證好不好」、「我知道這陣子妳都在忍」，結果女方受不了，直接嗆原PO「自從我去上班，你整天廢在家」、「沒要你付房租水電，至少要做家事」，且從對話中發現原PO是月光族，甚至因為一點小受傷，就不想工作。

對話曝光網友勸女方千萬不要復合(圖/截自戀愛公社)

網友看完兩人對話，大讚女方終於想開，「這女生腦子很清楚，放過她吧」、「她自己一個人會過的更好」、「你不工作靠女生養，你爸媽知道嗎」、「沒救了，不工作什麼都不用說」、「這種對話還敢PO出來，臉皮有多厚」、「拜託不要耽誤別人」。

其中一名女網友認真建議原PO，可以先存到100萬再求復合，結果原PO回答「唉，有了100萬，他早已成人妻」，讓女網友相當無奈說「你那麼廢，她幹嘛嫁你，合理啊」。

(中時新聞網)