網路上瘋傳，在國外有人在馬克杯印上「I don't need therapy, I just need to go to Taiwan（我不需要治療，我只需要去台灣）」，立委鍾佳濱今（15）日表示，經上網查詢，目前台灣無人製作、販賣類似商品，因此決定自行製作，並加印「支持前線醫療英雄」的英文字樣，發送給立法院黨團同事以及第一線的醫護人員。鍾佳濱表示，「I don't need therapy, I just need to go to Taiwan」近來爆紅，國外常有以類似短句來表達各式想法的創作，還有民眾打電話到辦公室詢問「哪裡可以買」，經查找後發現台灣沒有類似產品，因此他用同樣的句型設計模板，再加上「Taiwan support Frontline health heroes（台灣支持前線醫療英雄）」的字樣後，共製作100個馬克杯，預計發送給黨團的同事們，以及在醫療院所守護台灣健康的醫護人員們。另外，鍾佳濱已經此設計圖檔公布在他的官方臉書帳號上，歡迎有興趣的朋友們自行下載檔案、印製在馬克杯上後，送給醫護人員朋友們。

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(中時新聞網)