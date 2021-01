網路上瘋傳,在國外有人在馬克杯印上「I don't need therapy, I just need to go to Taiwan(我不需要治療,我只需要去台灣)」,立委鍾佳濱今(15)日表示,經上網查詢,目前台灣無人製作、販賣類似商品,因此決定自行製作,並加印「支持前線醫療英雄」的英文字樣,發送給立法院黨團同事以及第一線的醫護人員。鍾佳濱表示,「I don't need therapy, I just need to go to Taiwan」近來爆紅,國外常有以類似短句來表達各式想法的創作,還有民眾打電話到辦公室詢問「哪裡可以買」,經查找後發現台灣沒有類似產品,因此他用同樣的句型設計模板,再加上「Taiwan support Frontline health heroes(台灣支持前線醫療英雄)」的字樣後,共製作100個馬克杯,預計發送給黨團的同事們,以及在醫療院所守護台灣健康的醫護人員們。另外,鍾佳濱已經此設計圖檔公布在他的官方臉書帳號上,歡迎有興趣的朋友們自行下載檔案、印製在馬克杯上後,送給醫護人員朋友們。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)