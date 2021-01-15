總統蔡英文和美國駐聯合國大使克拉芙特用英文視訊對話，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡總統用英文向美方表達，台灣未來要持續推動「參與」聯合國相關事務，與總統府發言人事後轉述總統談話，說台灣要「加入」聯合國，兩者相去甚遠，根本又是兩面手法。前民進黨立委沈富雄表示，不是很同意游盈隆的講法，蔡總統的元旦談話講了兩次不冒進，不冒進是講給北京聽的；至於蔡英文公然要求克拉芙特讓我們參加聯合國及周邊組織，這是不是冒進？民進黨政府有義務向全國人民解釋。

游盈隆15日在臉書指出，蔡總統和美駐聯大使用英文視訊對話，蔡總統說「well keep pushing our participation in United Nations and UN affiliated meetings and events.」應翻譯成「我們將持續推動參與聯合國以及和聯合國有關的會議與活動」，很明顯，英文「Participation」一詞，中文通常譯成「參與」，和「加入」（join或join in）語意不同。

美駐聯大使克拉芙特雖取消訪台行程，仍改以視訊方式與總統蔡英文對談。克拉芙特表示，有把裝著台灣黑熊娃娃的包包帶進聯合國大廳。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，游盈隆挑剔那個英文字Participation跟join、join in的不同，他不是很同意游盈隆的講法。蔡總統的雙標，像她元旦談話講了兩次「不冒進」，「不冒進」是講給北京聽的；蔡英文公然要求克拉芙特，讓我們參加聯合國及周邊組織，這個是不是冒進呢？他覺得民進黨政府有義務向全國人民解釋，什麼叫冒進、什麼叫不冒進，什麼叫踩紅線、什麼叫不踩紅線。

而美駐聯大使克拉芙特雖然取消訪台行程，仍改以視訊方式與總統蔡英文對談。克拉芙特表示，有把裝著台灣黑熊娃娃的包包帶進聯合國大廳。

台灣黑熊跟別的黑熊不一樣，有一個V形。克拉芙特把台灣黑熊夾帶在包包裡，然後偷渡到聯合國裡去。如果今天的大使是男性，他不會做這個，這個是女性特有的細膩；看起來很溫馨，不過台灣黑熊的識別度不高，但沒有人看到黑熊，會曉得這是台灣，人家可能還會誤以為，克拉芙特是保護動物協會的會員。克拉芙特若要帶，不如帶三太子進場，由此可見，我們處境的可憐，克拉芙特就是做給台灣人看的，只有台灣人才能夠看出那是台灣的黑熊。

(中時新聞網)