總統蔡英文和美國駐聯合國大使克拉芙特用英文視訊對話,台灣民意基金會董事長游盈隆認為,蔡總統用英文向美方表達,台灣未來要持續推動「參與」聯合國相關事務,與總統府發言人事後轉述總統談話,說台灣要「加入」聯合國,兩者相去甚遠,根本又是兩面手法。前民進黨立委沈富雄表示,不是很同意游盈隆的講法,蔡總統的元旦談話講了兩次不冒進,不冒進是講給北京聽的;至於蔡英文公然要求克拉芙特讓我們參加聯合國及周邊組織,這是不是冒進?民進黨政府有義務向全國人民解釋。

游盈隆15日在臉書指出,蔡總統和美駐聯大使用英文視訊對話,蔡總統說「well keep pushing our participation in United Nations and UN affiliated meetings and events.」應翻譯成「我們將持續推動參與聯合國以及和聯合國有關的會議與活動」,很明顯,英文「Participation」一詞,中文通常譯成「參與」,和「加入」(join或join in)語意不同。

美駐聯大使克拉芙特雖取消訪台行程,仍改以視訊方式與總統蔡英文對談。克拉芙特表示,有把裝著台灣黑熊娃娃的包包帶進聯合國大廳。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示,游盈隆挑剔那個英文字Participation跟join、join in的不同,他不是很同意游盈隆的講法。蔡總統的雙標,像她元旦談話講了兩次「不冒進」,「不冒進」是講給北京聽的;蔡英文公然要求克拉芙特,讓我們參加聯合國及周邊組織,這個是不是冒進呢?他覺得民進黨政府有義務向全國人民解釋,什麼叫冒進、什麼叫不冒進,什麼叫踩紅線、什麼叫不踩紅線。

台灣黑熊跟別的黑熊不一樣,有一個V形。克拉芙特把台灣黑熊夾帶在包包裡,然後偷渡到聯合國裡去。如果今天的大使是男性,他不會做這個,這個是女性特有的細膩;看起來很溫馨,不過台灣黑熊的識別度不高,但沒有人看到黑熊,會曉得這是台灣,人家可能還會誤以為,克拉芙特是保護動物協會的會員。克拉芙特若要帶,不如帶三太子進場,由此可見,我們處境的可憐,克拉芙特就是做給台灣人看的,只有台灣人才能夠看出那是台灣的黑熊。

