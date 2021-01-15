農曆新年將屆，大家都希望好運加持，財旺一整年，搜狐網命理專欄就點名3生肖在農曆春節前，不僅正財穩健提升，一路上也有貴人加持，生活順心如意。

生肖豬：

屬豬的人天生擅於交際，他們為人溫和，廣結善緣，做事情不張揚高調，到了能展現自己專業的時機就能萬夫莫敵，直到完成目標才肯罷休。屬豬者相當勤奮，特別是為了自己理想生活而努力時，更是幹勁十足，春節前命宮會迎來兩大吉星貴人相助，正財穩健提升，揮別過去的苦日子。

生肖兔：

屬兔的人情商很高，他們集創意、才華於一身，在成功之前特別能夠隱忍，此外，他們個性大方，受到不少人喜歡，面對困難絕不輕易服輸，自尊心很強，也十分驕傲。春節前，屬兔者在各方面的運勢會迎來提升，無論是財運或是事業都有貴人指點，正財滾滾來，生活也過得更加順心如意。

生肖狗：

屬狗的人聰明誠實，做事情處變不驚，能夠全神貫注在自己的目標上頭。春節前，屬狗者在貴人加持下，不管是經商或是職場工作都能找到正確的方向，只要順勢而為，憑藉自身的毅力和專業能力就能一朝翻身，財源自然滾滾而來，喜事也會接連找上門。

(中時新聞網)