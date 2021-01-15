「三貓計畫一定要成功，這是今年柯文哲市長交付的任務，」台北市副市長黃珊珊今（15）日上午11時在文山區獨居長者109年度歲末關懷園遊會中指出，所謂的三貓計畫就是貓纜、貓空、大貓熊（市立動物園）的活化觀光產業方案，要在市長任內落實執行。

文山區獨居長者109年度歲末園遊會，已邁入第10年。黃珊珊應邀前往共襄盛舉。黃珊珊致詞表示，文山區園遊會10年舉辦有成，協辦單位多達100個，全文山區都動了起來。也感謝恆安及天下為公基金會對市府長照業務的支持。今天園遊會的市立動物園現場是亞洲最棒的動物園，文山區也是台北市最適合居住的城市。希望今年疫情結束後，大家還是可以正常生活、娛樂。黃珊珊致詞後，接連摸彩現金5,000元大獎10 個與長者同樂。

到場參加活動的各界人士包括:文山區長鄭裕峰、市立動物園園長劉世芬、國民黨公教警消委員會主委林水吉及文山區10多位里長，以及文山區各個社團與警消單位。

今年園遊會共邀請文山區列冊獨居長者、低收入戶0-1類及弱勢邊緣家庭近1100戶參加，分別發放500元紅包，並由指南宮及木柵農會致贈每位參加者壽麵禮盒及鐵定包中茶葉1份，恆安照護集團董事長世賢援例提供1萬元大紅包10個計10萬元提供摸彩。

在將近2小時的活動中，陸續抽出由木柵區農會、南港扶輪社、復興獅子會及中正獅子會慷慨贊助的2,000元及5,000元紅包，多達40個幸運中獎機會，使得活動場面萬頭鑽動，熱鬧滾滾。

今年在財團法人興毅社會福利慈善事業基金會領銜捐贈餅乾帶動下，現場的愛心物資可謂滿坑滿谷，每位受邀民眾在與福利攤位進行互動遊戲後，均能開心兌換贈品帶回家。

園遊會分為紅包發放、歡樂舞台、福利攤位諮詢服務及美食饗宴等設計，因應疫情關係，雖無法於園內飲食，但免費提供香噴噴的可口美食供參加者帶回家中享用，獨居長者、低收入戶及弱勢家庭感受溫馨愉悅。

文山區園遊會由恆安照護集團董事長胡世賢與文山區長鄭裕峯共同主持。胡世賢表示，從建國百年開始，每一年的園遊會都讓獨居長者及弱勢家戶充滿期待，今年繼續擴大舉辦園遊會，是要以更積極的行動，凝聚各界對獨居長者的關懷，並表達對社區的關心，很感謝區公所及各機關、團體等公、私部門共襄盛舉。

胡世賢指出，歲末關懷園遊會已獲得社區民眾及資源單位之肯定，為讓這份關懷美意能夠持續升溫，以減少蓄意性傷害之發生，所以期待類似性關懷活動能持續綿延，讓獨居長者及弱勢家庭能夠「走向戶外，迎向社區」，與社區單位多加互動，認識彼此，融入文山區這個充滿關懷溫情的大家庭。

此一活動自100年起至今已連續辦理10年，每年平均約1500人參與，10年來合計受益突破15000人次。

(中時新聞網)