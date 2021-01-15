台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中躍升為捷運都會的同時，民眾逐捷運而居的態勢也愈來愈明顯。（盧金足攝）

台中捷運綠線文華高中站土地開發共構基地，以「到站即到家」住商共構型態設計，宣告該捷運宅成為捷運土地開發場站領頭羊。（盧金足攝）

台中捷運綠線發生電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，立即宣布暫停試營運，經過擴大檢測，如經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查通過，可望重新通車，交通局表示，捷運綠線沿線經濟前景看好，未來基地開發完成後預計能再吸引眾多人潮，讓軌道經濟更上一層。台灣房屋集團趨勢中心統計，中捷綠線行經的八大重劃區，2020年土地交易坪數超過4.4萬坪，交易總金額高達395.8億。

看好捷運利多發酵，建商早已在中捷綠線沿線的重劃區，展開激烈的搶地肉搏戰，台灣房屋集團趨勢中心統計中捷綠線沿線，2020年土地交易坪數超過4.4萬坪，交易總金額達395.8億，年增13.6億。

其中，七期重劃區貢獻超過271億，土地平均單價229.3萬，總交易金額和單價都居八大重劃區之首。至於交易總坪數最多的是十三期重劃區，土地買賣逾1.2萬坪，堪稱最有潛力重劃區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中躍升為捷運都會的同時，民眾逐捷運而居的態勢也愈來愈明顯，業者遂順應此趨勢，前進捷運周邊購地，不少長期養地的地主，評估地價上漲的利潤符合預期，將原本開餐廳、旅館、停車場之用的土地獲利了結，使綠線沿線的七期、北屯機廠等重劃區土地交易加溫。

「奪下交易總金額與平均地價雙冠王的七期為市政中心所在！」張旭嵐說，主客觀條件佳，自然是兵家必爭之地，交易單價也頻創新高，位於捷運末端站的北屯機廠特區表現亮眼，土地單價一舉從59萬衝上79萬，年漲33.8％，榮登「漲價王」寶座。

台灣房屋松竹十一期特許加盟店店東黃鉦凱觀察，台中多數新興重劃區皆採低密度開發，容積率僅120至180％，北屯機廠的土地容積率達250至350％，且享有20％的時程獎勵，利用強度較其他新重劃區高出一倍。

此外，去年北屯機廠成交的區域，多屬容積率高、土地面積大、可獲得整體開發獎勵的完整街廓土地，平均地價漲幅因而特別鮮明。

目前十三期重劃區土地單價雖僅二字頭，不過卻是中捷沿線去年交易面積最大的區域，年漲幅也有7.1％。

台灣房屋南屯好市多特許加盟店店長吳怡君指出，十三期重劃區自2019年底起公告禁止移轉，僅在去年7、8月短暫開放，在有限的交易時間內即衝出破萬坪的土地交易量，足見潛力。

(中時 )