中澳貿易爭端不斷，連澳企旗下公司破產，竟也與陸企有關。最新消息指出，澳洲悉尼知名房地產開發商Dyldam宣稱，由於銀行遲遲未發放貸款資金，再加上合作的陸企首創置業在去年底時，要求Dyldam儘快歸還一大筆投資資金，加快了該集團的破產速度。

大陸《金十數據》報導，澳洲悉尼知名房地產開發商Dyldam的首席執行官法亞德（Sam Fayad）公開指出，由於銀行遲遲未發放貸款資金，該集團旗下22家公司全部宣告破產，同時，Dyldam集團與其重要的合作夥伴之一，即陸資企業首創置業的關係也降到了冰點。

根據Dyldam集團的代表人士透露，為什麼會強調與首創置業有關，主要是因為去年12月底時，這家陸企在Dyldam集團生死存亡的關鍵時刻，要求Dyldam儘快歸還一大筆投資資金，加快了該集團的破產速度。

報導指出，在截至去年12月為止的一年半時間內，首創置業與Dyldam一直保持著長期友好的經濟合作關係。然而，受到近期大陸與澳洲各種「經濟小摩擦」的影響，這兩家企業的關係也無法回到像以前一樣。

目前，Dyldam集團旗下陷入破產的22家企業，已由HLB Mann Judd的管理人接管，其中還包括了位於悉尼西部Merrylands價值超8億澳元（約台幣約175.33億元）的一個房產開發項目。而截至發稿，首創置業尚未對此事進行回應。

然而，Dyldam集團將破產原因歸咎於陸企的做法顯然有些「離譜」。因為自去年3月以來，受到新冠疫情的影響，澳洲整體房地產市場都很萎靡不振。依澳媒引述房地產資本分析公司（Real Capital Analytics）的數據，去年三個季度，澳洲商業地產的成交額達到36億澳元，較去年92.3億澳元的規模，共計暴跌了61%。

此外，三個季度流入澳洲的海外資本也比往年的規模大減了94%，其中，來自大陸、美國的投資者紛紛對澳洲敬而遠之。至於為何會出現這樣的情況，恐怕與澳洲自身的做法有關。

因為去年11月，一批來自大陸的投資者喊卡了對悉尼一處寫字樓的投資，總價約8000萬澳元（約台幣17.6億元）資金。具體原因就是，澳洲有意收緊投資限制，該國的監管機構——外國投資審查委員會（FIRB）足足將這筆收購的審查時間拖了8個月，就連澳洲當地的房產開發商都表示，此舉無疑會「抑制潛在投資者的興趣」。

(中時新聞網)