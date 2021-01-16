華府智庫外交關係協會（CFR）14日發布報告，列出2021年全球30個潛在衝突點。（翻攝CFR報告）

華府智庫外交關係協會（CFR）發布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）報告，列出2021年全球30個潛在衝突點，隨著美中對抗加劇，中國大陸對台灣施加的政經壓力日益強烈，首度將台灣列入最高風險地區。前民進黨立委沈富雄卻認為，這是亂講一通；30年內，不會有戰爭。

華府智庫外交關係協會（CFR）14日發布報告，列出2021年全球30個潛在衝突點以及對美國利益的影響，，並且評估未來一年發生機率及衝擊美國利益的程度。在今年報告中，外交關係協會的專家們認為，由於中國大陸對台灣施加的政經壓力日益強烈，使中國大陸與美國發生嚴重危機的機率也隨之升高，並且首度將台灣列入三級風險的首位。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，全球30個潛在衝突點，畫成紅色的都是重要的國家，沒被畫上紅色的都不重要，這是亂講一通。他認為，20、30年內，不會有戰爭，台海不管多緊張，愈緊張的地方愈安全，因為大家會很小心。像我們去年一年，我們又是斷鏈、又是脫鉤，但我們對大陸地區的出口，增加了16% ，出超空前最多(1405億)。

沈富雄覺得，20年後，他作一個結論，「台灣走不開」，怎麼走得開呢？所以那個新南向是來騙人的，新南向是用來美化的。全世界一個島，台灣走不開，再說走得開是騙人的。他敢一個人跟全部民進黨的人辯論說，到底台灣走得開走不開呢。

資深媒體人尹乃菁認為，絕對不要低估大陸對於台灣的關鍵作法，他們的核心利益。如果有任何的形勢發生，而這個形勢出自於他國，就是美國的慫恿，或者是在任何的情境之下，使得大陸必須採取行動的話，大陸不會在乎自己因此而倒退多少年；台灣列入最高風險地區，是一個客觀形勢，台灣也的確處於高度風險，但是並不會發生。

(中時新聞網)