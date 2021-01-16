行政院長蘇貞昌14日在行政院會細數上任2周年的成就，他表示目前沒有內閣改組打算，被媒體問及是否會再選2024總統？蘇貞昌說「不會癢了就不用再搔了」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇認為，蘇貞昌民調下跌後能暫時續任閣揆主因有4個，且早一步公布體檢報告，她直指這其實另有深意。

蘇貞昌14日以「好佳在」為主軸，大談上任2周年相關施政，他對媒體表示，自己體力好像還可以，近期體檢報告沒有一個紅字，「還可以繼續衝」。王鴻薇14日在臉書發文回應，想來蘇貞昌院長深諳官場潛規則，早先一步公布體檢報告，就是要告訴大家，「老子不辭，誰也別想找理由幹掉我」。

台北市議員王鴻薇。(圖/本報資料照)

或許外界也有不少人好奇，蘇貞昌的官位穩不穩？王鴻薇認為，從最近警界人事大風吹來看，蘇貞昌暫時可「熱情昂揚」續任閣揆，主要原因有四：

第一，蘇貞昌雖然民調下滑，但還沒跌到人人可踢他一腳的程度。第二，開放萊豬進口仍須收拾殘局，一時半刻也不宜更換，否則下任院長搞不好不到半年就要下台。第三，繼任者及內閣改組牽動2024大位安排，宜謀定而後動。第四，蘇貞昌一再說總統大位不再「癢」了，形同向蔡英文及各派系承諾，欲拔之而後快的眼前危機解除。但她也坦言，權位不穩之說一旦啟動，就非空穴來風。老於江湖的蘇貞昌做院長也坐得夠久了，酒店遲早要打烊，還能貪戀多久？

王鴻薇臉書。

(中時新聞網)