嘉義聞人洪鴻彬病逝，高雄市前市長韓國瑜（戴口罩者）致哀。（讀者提供）

嘉義聞人綽號「鴻彬」的洪鴻彬去年12月15日病逝，本月16日將出殯，高雄市前市長韓國瑜13日傍晚低調前往致哀，並慰問家屬，2人的共同好友鍾長吉說，韓、洪2人互相景仰，惺惺相惜，卻緣慳一面，為此韓特地來致意。

韓國瑜是13日下午約5時40分許到洪鴻彬靈堂前致哀，雖然戴口罩防疫，十分低調，但仍被眼尖的民眾發現，鍾長吉證實韓國瑜確實到場。

鍾長吉說，韓國瑜與洪鴻彬素未謀面，但2人透過共同的朋友，對一些事情的看法及理念有共通處，因而惺惺相惜，洪鴻彬病逝，韓國瑜感到惋惜，特來向洪鴻彬及其家屬致意，請家屬節哀順變，停留約10多分鐘即離去，離去前面對式場前的「義」字大旗，長嘆「走得太年輕了」，感慨洪的驟逝。

洪鴻彬生於1960年，因口腔纖維化病變，術後休養多年，2020年12月15日因心肺衰竭而辭世，享壽62歲，他一生傳奇，樂意助人，講情義，常為人排解糾紛，頗受眾幫兄弟敬重，尊他為「大哥」、「鴻彬兄」，驟然離世，家屬親友萬分不捨。

訂於110年1月16日出殯，採行家祭禮與拈香禮儀進行，家奠後開放自由捻香弔唁，預計有數千人到場，為因應新冠肺炎疫情防疫，在入口處設有「防疫檢測區」，要量體溫、消毒防疫，現場備妥口罩發送。

(中時 )