美國知名智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)中國中心資深研究員達勒(David Dollar)投出季刊《東亞論壇》(East Asia Forum)，指出中國大陸過去40年來平均每年10%的高經濟成長已近尾聲，正面臨勞動力老化、過度依賴投資、國際環境等3大挑戰，必須克服才能由新興大國轉型為真正成熟大國。

達勒認為快速高齡化是中國國內最大挑戰，2049年65歲以上人口將由現在的2億倍增至4億，其中85歲以上增加最快，將由5千萬變1.5億，而總人口將略為下降。除了勞動人口負擔加據，城鄉差距也會增加照顧高齡人口挑戰，因此當局須要取消限制常住人口遷移的戶籍管理限制，並統一城鄉養老、醫療保險和教育制度，提高勞動力有效利用。

他指出，中國似乎希望機器人和自動化產線填補勞動力缺口，但自動化不可能對每個特定產業都奏效，因此沒有城鄉差距、更完善的社會安全網路，還有教育與培訓，在幫助勞動人口轉變方面會變得越來越重要。

另個中國明顯的內部弱點是，過度依賴投資，而創新方面表現不佳。中國已經達到中等收入門檻，須要減少對投資依賴，讓創新和生產力增加成為經濟動力。當局已經意識到這點，因此中國在創新領域投入令人印象深刻，研發占GDP(國內生產總值)比重很高，也有全球最大技術勞動力，但是從成功公司、高價值專利、生產力成長等層面來看，卻不那麼令人印象深刻。

達勒稱：「中國應該把重點放在創新的基礎上。智慧財產權保護、風險投資、高等教育、自由貿易、針對研發的一般性補貼，而不是針對特定技術補貼。如果有一個強大的創新基礎，加上充滿企圖心的減碳、環境永續發展目標，中國會成為應對氣候變遷的新技術領導者。」

外部挑戰，主要在於中國從全球化受益匪淺，但全球化秩序某些方面已過時而待改革，這點以美國為首的西方已開發國家與中國想法不同，美國不想增加中國或其他新興市場國家的話語權，這與這些新興經濟體日益增長的趨勢並不相符。

達勒認為，為使世界經濟平穩運行，必須重塑WTO(世界貿易組織)等機構，這有賴於中國和美國，還有更廣泛的開發中、已開發國家對話與妥協，中國也應該要承擔更多與其大國地位相符的責任。

達勒寫到：「現在談論中美間實際協議似乎是個笑話。即使拜登政府可能採取更緩和的行動，中美關係可能依然困難重重。但我們不應理所當然認為，中美必然會成為敵人。雙方都對國際合作感興趣。對中國來說，解決其主要挑戰的國內改革，也將是改善與美國和其他發達經濟體關係的正確基礎。」

(中時新聞網)