現代人的生活愈來愈複雜，每個人都隱藏自己，戴著面具做人，但走著走著，會感覺到很疲憊、開始懷念從前單純簡單的美好。Book ing bar，走進書中簡單的小世界，再次感受不用偽裝的純真。

從外觀看起來像是普通書店的Book ing bar，以發光的書作為路燈，引領你進入書本的世界。Book ing 是大眾所認識「預約」的意思，也表現出老闆對於這家店的自信。注意看的話，會發現Book跟ing是分開的，所表現的想法也有所不同。Book就是書，也代表著最初的單純美好。而ing 則是邀請大家進到這本如夢似幻的書中。

以酒作為橋樑 回到最單純的美好–Book ing bar(圖/ Book ing bar,EVENT365生活誌 提供)

店內主打的新鮮水果調酒裡的果乾、糖漿，全部都是由調酒師手工自製。水果調酒看似簡單，但越是簡單的東西，越難做得好，而且每一杯自創調酒都有故事，品一口，感受它帶來的味蕾饗宴，就如看了一本書般，進入主角的故事中。

分享你的人生故事，店裡以酒作為回應，送上一杯「專屬於你」的特調。以酒作為橋樑，走進Book ing bar這本書的世界，享受一個如夢似幻的夜晚。

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(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)