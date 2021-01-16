CMYK GALLERY 是一種新型態的複合式空間。結合了畫畫、餐廳、咖啡廳以及藝廊，重新定義了新的娛樂生活。來畫畫吃一頓餐點或是點一杯冰飲鬆餅，絕對是讓您充實自己的一天的好選擇。

本店店長從小就很喜歡畫畫，高中時就讀美工科，大學就讀設計，時常參觀各大展覽而平時也熱衷繪畫。長大後在國外旅行一段時間，看見很多這種型態的小店，但沒有一間是把餐飲、繪畫、藝廊結合的，剛好家中有閒置中的老房子，就把這裡整修了一番，恰巧也是店長父親23年前創業的地方，對店長來說是具有特別的意義的，這裏就誕生了! CMYK GALLERY 的名字很簡單，CMYK為印刷的四分色，名字都與藝術有關。開幕至今，平時藝文展覽不多，大部分都以社區式展覽或自店內繪畫作品為主。來到這裡畫畫，客人可以選擇老師教學或是自助繪畫，打發時間放鬆，費用包含畫筆圍裙顏料等。

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/CMYK Gallery,EVENT365生活誌 提供)

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/CMYK Gallery,EVENT365生活誌 提供)

一樓為咖啡廳與餐廳部分，餐點以沙拉義麵早午餐為主，二樓則是一座大面積顏料牆的畫室，提供客人繪畫，另一半則是用餐空間，三樓為一個藝廊與更大的繪畫教室，平常眾多學生上課會至此，藝廊分享創作與交流，讓您更親近藝術的空間。最受觀眾歡迎的是最一開始的過程展覽，內容有店長的創業過程，敲敲打打整修到裝潢試菜開幕的過程，大家都看得津津有味，感覺與店長一同融入其中。

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/CMYK Gallery,EVENT365生活誌 提供)

歡迎各位來畫畫坐著一下午喝杯咖啡，讓藝術成為你生活的一部分。

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/艾維農,EVENT365生活誌 提供)

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/艾維農,EVENT365生活誌 提供)

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/艾維農,EVENT365生活誌 提供)

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/艾維農,EVENT365生活誌 提供)

艾維農/我們致力建立一座素食與藝術交流的平台—艾維農歐風素食 x 藝文畫廊，從頂級美食與藝術氣息濃厚的法國小鎮Avignon為啓發。我們提出為身體環保、友善環境與提升人文素養盡一份力，從新鮮蔬果出發，每一道佳餚講求味蕾變化的層次與擺盤美學，同時定期舉辦啓發性的美學活動。艾維農主廚—游明諺Tony Yu—在美國頂尖廚師學院The Culinary Institute of America 習藝，加拿大溫哥華餐廳實務工作，在臺灣於頂級素食餐廳重任主廚。憑藉著對素食料理的熱忱與經驗，在東、西方食材與烹飪技術中取其精粹，設計出自然養生的當季套餐，提供國人素食文化的嶄新面貌。創辦人—陳郁涵—畢業於英國柏恩矛思藝術大學藝術創作研究所Arts University Bournemouth MA Fine Art，曾在兩岸藝術中心—觀想藝術畫廊—工作，協助策劃法國台灣玉器交流展覽。鑒於推動臺灣藝術領域發展空間，於2016年啓用艾維農藝術展覽空間，提供更多的思想激盪，與藝術創作者的發表空間。我們在愉悅的用餐環境中，提供滋養內在的藝文空間。料理中所使用的食材皆以台灣當地當季的蔬果，供給顧客營養美味，也以友善的行動方式支持當地農業與生態的和諧發展。我們期望以正面的能量流動給我們的顧客、夥伴至各個層面，進而幫助推動互利共榮的群體意識。

吉米好站是一家以推廣「藝術生活化」、鼓勵熱愛藝術的朋友努力創作，勇敢走出來展現才華為理念的藝文空間。

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/吉米好站,EVENT365生活誌 提供)

同時結合咖啡餐飲，創造留客的時間，提高藝術家被看見的機會，也給在地鄉親容易親近藝術的空間。除此之外包含音樂會、分享會、創藝市集、藝文DIY教學，也是吉米好站經常舉辦的活動。

主人Jimmy（本名：陳明雄）本身對藝術充滿熱情，喜歡繪畫、攝影、寫作、雕塑，自創客製化人像雕花藝術，廣受大眾喜愛，開店三年半已經畫超過7,300杯以上的人像咖啡。

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/吉米好站,EVENT365生活誌 提供)

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/吉米好站,EVENT365生活誌 提供)

自己對藝文的興趣加上熱情，將理念在這個藝文空間中發揮，讓自己沈浸在快樂的創作中，也幫助其他藝術家圓自己的夢。

7間藝文咖啡廳 (下)(圖/吉米好站,EVENT365生活誌 提供)

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)