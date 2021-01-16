日前媒體報導，國內知名歌手紀曉君甫於臉書宣布自己以43歲高齡懷上第3胎，過了8天後再度發文沉痛地宣布流產「寶寶沒有了……」，並有感而發地表示，或許自己與這個孩子無緣，之後一切順其自然再接再厲，「新的一年即將到來，如果有緣份會再與寶寶見面的！」

事實上，隨著現代人愈來愈晚婚，像是紀曉君一樣晚孕的情況相當普遍，根據衛福部最新統計，去（108）年生育第1胎女性平均年齡為31歲，其中34歲以上的「高齡產婦」就佔了23％，婚育年齡不斷往後遞延，各種高齡懷孕風險也隨之而來。

本周小花平台為讀者整理高齡孕婦懷孕時可能產生的問題，諸如：流產、早產、難產、併發症增加……等，一旦決定懷孕了，包括孕前、孕程中該做好哪些「預防」和「準備」，以降低不必要的風險？同時，針對高齡產婦保險保障該如何規劃，小花平台保險顧問並從專業保險角度提出中肯建議。

婦嬰險、婦女險必保？！新手爸媽準備好了？

儘管今天醫療科技日新月異，高齡女性在懷孕生子這檔事上，其實沒有太大的問題，如果能在計畫懷孕前，就先從日常生活調理好個人身體狀態，孕育出健全胎兒的機率也會提高許多；舉例來說，適度運動配合均衡營養的飲食、經常保持心情愉快，並接受婚後孕前健康檢查，一旦有任何問題，也能及早發現、及早治療。

另一方面，鑒於高齡產婦在懷孕的過程中，經常會發生不可預期的狀況，像是初期時容易流產、中期時容易早產也提高了併發症的風險，而隨著預產期的接近，則要留意胎兒生長遲緩等問題。

說到高齡產婦保險保障該如何規劃？小花平台保險顧問指出，不同險種內容其保障對象也不盡相同，尤其重要的是，有了孩子後，更要聰明做好全方位的保障，愛自己也保護孩子，以下提出2點建議：

建議1、高齡懷孕，婦嬰保障不可少！婦女險VS婦嬰險，怎麼挑？

「如果已有懷孕計畫的婦女，建議最好在懷孕前就先為自己投保婦嬰險，保費相對比較便宜，也能同步考量許多與妊娠相關突發狀況的理賠問題。」小花平台保險顧問表示，婦嬰險對於懷孕婦女來說，與醫療險的意義類似，差別在於保障內容和保費略有不同。一般來說，保險公司為降低高齡生育風險，都設有投保年齡的上限，另外還會看懷孕的週數，目前市面上多以28至30週為限。

(中時新聞網)