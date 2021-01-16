最了解台灣的日本記者野島剛，從社會脈絡、文化層面深入剖析，提出46個令人深思的觀點，帶大家從日本思維看台灣，也由台灣視角理解日本。

在比賽中，日本人認為「美學」比「勝利」更重要，志村健的本名竟是源自德川家康，日本天皇登基晚宴為何每次都堅持用法國酒？

長期來往兩岸三地的資深媒體人野島剛帶大家從日本看臺灣，從臺灣理解日本，在本書中提出46個深度觀察，包括：唐鳳在日媒受寵的理由、日本按摩為何變得比台灣廉價、日本超商的24小時營業會走入歷史嗎……等。種種精闢的見解及不同角度的反思，都能讓人產生恍然大悟或會心一笑的連結與共鳴。

【精彩書摘】

我討厭人潮擁擠的電車，所以都盡量避開通勤時間搭乘。

我不是因為怕被誤認為「電車痴漢」(色狼)，這種情況也不曾發生過，而是因為經常看到年輕的學生或上班族不讓座給老年人，每次心裡都覺得很不舒服，造成精神壓力越來越大。明明老年人就站在自己的跟前，可是座位上的年輕人仍自顧地滑手機，這是電車裡的日常風景。當我目擊到這種狀況時，一股正義感上身，心裡總是會如此想道：

「我如果跟這位年輕人說：『嘿，請你讓座給這個人』，即使那個時候年輕人站起來說：『好』，可是老年人一定會很客氣地說：『不用不用，我站著就好。』這樣一來，三個人僵在那裡，我的面子也完全掛不住，怪自己多此一舉。如果是年輕人不耐煩地說：『少囉嗦，和你沒關係吧，這個人又什麼都沒講，你是多管閒事？』，這樣又變成在電車裡大小聲，真是麻煩。」

我就這樣子東想西想，心裡很糾結的時候，電車到了下一站，而老年人也下車了，年輕人還是坐在那裡，而我什麼都沒說出口，話又往肚子裡吞下去。正義之魂才要燃燒而已，就被澆熄了。

如果是我自己有座位，站起來禮讓就好了，事情很簡單。可是，要如何讓別人讓位給需要的人，真的很費神。我想這樣的煩惱，台灣人一定無法理解吧。

搭乘公共交通運輸工具時，要讓座給老年人或身心障礙者，這是非常理動說：「年輕人，起來讓座給我這個老人家。」

這個地方就和台灣很不一樣。

在台北的捷運裡，除了老年人以外，很少人會去坐博愛座。即使有人坐了，老年人一上車也會主動開口：「這裡是博愛座，請讓一下。」實際上，這樣子真的很輕鬆，因為不用為該不該讓座而煩惱。如果有需要讓坐的人，我也很樂意讓出位子，事情就很簡單了。

來到日本的外國人經常會感到困惑：日本人很親切，可是為什麼在電車上就是不讓座。那個時候，他們會覺得日本人的親切是不是表面工夫，其實內心是冷酷的人，而因此感到不安。然而，這完全是誤會一場啊。這跟日本人親不親切無關，而是不喜歡惹是生非卻又在意他人眼光的日本人，在電車裡為了不要被認為是正義魔人，心裡不斷掙扎，因此遲遲開不了口，只好睜一隻眼閉一隻眼。

在日本，當我們思考要如何解決該不該讓座給老年人的這個問題時，希望有需要的老年人能夠自己鼓起勇氣說：「 喂，你沒看到嗎？讓個位子。」

建立起這樣的風氣，這一點可能還需要跟台灣多多學習。如果不讓年輕人覺得「老年人也是不好惹的」，他們就永遠都會坐在博愛座，一直滑手機玩遊戲吧。

二十年後，我到七十歲的時候，一定要以身作則！

所當然的事。日本人也知道這是正確的行為，但是日本社會對於讓座與否並沒有什麼約束力。所以，我行我素的年輕人或是疲倦的上班族，在電車上一看到老年人站在眼前，就裝睡或者是埋首在手機螢幕上，擺明就是不讓座。

就算知道他們是裝的，但是周圍的人也都不會說什麼，而且老年人也不會主動說：「年輕人，起來讓座給我這個老人家。」

這個地方就和台灣很不一樣。

在台北的捷運裡，除了老年人以外，很少人會去坐博愛座。即使有人坐了，老年人一上車也會主動開口：「這裡是博愛座，請讓一下。」實際上，這樣子真的很輕鬆，因為不用為該不該讓座而煩惱。如果有需要讓坐的人，我也很樂意讓出位子，事情就很簡單了。

來到日本的外國人經常會感到困惑：日本人很親切，可是為什麼在電車上就是不讓座。那個時候，他們會覺得日本人的親切是不是表面工夫，其實內心是冷酷的人，而因此感到不安。然而，這完全是誤會一場啊。這跟日本人親不親切無關，而是不喜歡惹是生非卻又在意他人眼光的日本人，在電車裡為了不要被認為是正義魔人，心裡不斷掙扎，因此遲遲開不了口，只好睜一隻眼閉一隻眼。

在日本，當我們思考要如何解決該不該讓座給老年人的這個問題時，希望有需要的老年人能夠自己鼓起勇氣說：「 喂，你沒看到嗎？讓個位子。」

建立起這樣的風氣，這一點可能還需要跟台灣多多學習。如果不讓年輕人覺得「老年人也是不好惹的」，他們就永遠都會坐在博愛座，一直滑手機玩遊戲吧。

二十年後，我到七十歲的時候，一定要以身作則！

(本文摘自《看見不一樣的日本》/時報出版)

【作者簡介】

野島剛

資深媒體人、作家，大東文化大學特聘教授。1968年出生，就讀日本上智大學新聞系期間，曾赴臺灣師範大學及香港中文大學交流學習。1992年畢業 後，曾任職於朝日新聞社，擔任駐新加坡、臺北特派員。曾赴伊拉克、阿富汗等戰地前線採訪，後擔任東京本社政治部記者。擅長採訪報導兩岸三地華人圈的政治、外交、文化等多面向議題。

2016年開始成為自由媒體人，2019年就任大東文化大學特聘教授。著有《伊拉克戰爭從軍記》、《兩個故宮的離合》（聯經）、《謎樣的清明上河圖》 （聯經）、《最後的帝國軍人：蔣介石與白團》（聯經）、《台灣十年大變局：野島剛觀察的日中台新框架》（聯經），以及《銀幕上的新台灣：新世紀台灣電影中 的台灣新形象》（聯經）、《故宮90話》（典藏藝術家庭）、《日本人默默在想的事》（時報）、《原來，這才是日本》（時報）、《漂流日本：失去故鄉的台灣人》（游擊文化）、《野島剛漫遊世界食考學》（有方文化）等多部作品。目前為 《蘋果日報》、《天下雜誌》、《報導者》與《轉角國際》專欄作家。

2014年將中文漫畫《中國人的人生》譯為日文，榮獲日本文化廳藝術祭漫畫部門優秀作品獎；2016年以《台灣十年大變局》原文著作『台湾とは何か』榮獲樫山純三賞；2018年榮獲臺灣第17屆卓越新聞獎，創下史上首次外國人獲獎的紀錄。

《看見不一樣的日本》/時報出版

(中時新聞網)