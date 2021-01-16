知名AR遊戲《Pokémon GO》開發商Niantic宣布，2021年《Pokémon GO》首個Pokémon GO社群日（Community Day）就在1月16日！活動詳情公佈囉，快來看看你會在今年的首個社群日享有哪些社群日獎勵！
根據《Pokémon GO》官方部落格，今年首個社群日將在台灣時間1月16日11:00~17:00舉行。社群日主角寶可夢將是腕力（Machop）。活動期間腕力在野外出現的機率將會提高。如果訓練家夠幸運的話，還有機會遇見異色腕力！在活動開始到結束後的2小時之內讓豪力進化成怪力的話，牠將能學會「以牙還牙」！活動期間還可用1美元（或當地貨幣等值價位）購買腕力社群日限定特殊調查的入場券，還能獲得更豐富的體驗。
根據《Pokémon GO》官方部落格，1月社群日活動期間，還將提供薰香有效時間延長至3小時、捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子x3的獎勵。想要擁有學會「以牙還牙」特殊招式的怪力嗎？別忘了準時帶好你的抓寶設備（手機、行動電源等等），在保持社交距離的前提下，愉快地度過社群日！
(科技)
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