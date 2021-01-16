5G、AI時代來臨，微軟看準台灣卓越地理位置、資通訊環境優異，投入13億美元在台打造雲端資料中心。究竟台灣在微軟資料中心布局藍圖裡，扮演何種重要角色？

2020年底，微軟歡喜宣布建立台灣首個雲端資料中心，研調機構IDC預估，微軟以及生態鏈夥伴，此次將耗資13億美元（約369億元新台幣），打造台灣成為全球第66個雲端資料中心區域，這也是微軟在台灣31年來最大一筆投資。

31年在台最大手筆

究竟，微軟為何選在此時，在台灣投入大手筆的資金、心力，來打造這麼具規模的雲端資料中心？

《今周刊》越洋訪問了微軟全球雲端平台Azure雲端硬體與基礎建設（Azure Hardware Systems and Infrastructure，簡稱AHSI）副總裁芮妮（Rani Borkar），請她解密AHSI的發展策略及未來規畫。

芮妮過去任職英特爾近30年，2017年更從晶片跨足進入雲端，負責微軟全球雲端資料中心基礎設施建置及晶片開發策略，微軟全球近70個資料中心區域，從硬體規格制定、研發到採購，皆由芮妮管理，一手擘畫出微軟資料中心的龐大發展藍圖。

之所以選擇在台灣布局雲端資料中心， 芮妮說，台灣在硬體製造非常有名，也擁有專業技術人才庫，「我們期待和更多台灣人才合作，替微軟設計最好的硬體基礎設施。」

全球3大公有雲業者Google（谷歌）、AWS（亞馬遜雲端運算服務）和微軟，近年紛紛搶進亞洲，Google目前僅在新加坡、台灣設有資料中心，AWS則在中國、香港、韓國、新加坡、印度等地布點，微軟也在中國、日本、韓國、新加坡等亞洲地區擁有超過10個資料中心區域。

亞洲資料中心看似已然充足，但近年來Google、微軟卻連番加碼在台設立資料中心，外界解讀，一來是為了避開打得如火如荼的中美貿易戰，二來則是看上台灣完整的軟硬體供應鏈。

對於建置資料中心的標準，微軟定得明白，一是當地產業對低延遲性需求大，二是各地政府規範要求。

芮妮團隊進一步解釋，「部分產業對低延遲性的需求高」，例如，醫療產業需要在當地建立資料中心，減低來回傳輸時間，而政府要求金融業務資料留在當地，也是考量之一。

談起未來的規畫，芮妮也樂觀提到，「我們將和各地生態鏈夥伴共同推動數位化創新，台灣是其中（供應鏈）很重要的一環。」芮妮口中談的供應鏈，正是瑞銀預估全球市占超過9成的台灣雲端伺服器供應鏈。

近年，台灣伺服器ODM（原廠委託設計代工）業者跳過傳統伺服器品牌，直接與網路業者合作，為台廠在白牌伺服器市場打下大片江山，包括AWS、臉書、Google、微軟、Twitter（推特）都積極與台廠合作，並為台灣伺服器業務帶來2位數成長。

有了優異的供應鏈協作環境，微軟更決定進一步加碼人才投資。

微軟決定，將在台灣設立AHSI團隊，這支百人團隊將是美國西雅圖總部以外最大的海外分支，預計2年內組建完畢，專為微軟全球資料中心打造設計適用AI、物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設。

談起這支即將組建的團隊，芮妮說，「會把設計、測試、量產都放在台灣，在提升即時交付、良率上會很有幫助。」除了台灣擅長的資料中心設計、製造外，包括5G專網衍生的邊緣運算商機，AHSI團隊也正在緊鑼密鼓研發中。

《今周刊》第1256期

(中時新聞網)