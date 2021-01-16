【玩FUN飯】道地草仔粿街邊店 大老闆接家業翻轉人生

逢年過節時，總是少不了古早味記憶的菜頭粿、紅龜粿、草仔粿等等，其中這帶有祖母綠光澤的草仔粿，其實有「拜粿生財產」的意思，別小看這一顆20元的小小綠色粿仔，它可是救了一位破產的大老闆。

朱瑞芳老闆昔日承包過兩廳院、圓山飯店的彩繪工程。(圖/店家提供)

朱瑞芳老闆昔日承包過兩廳院、圓山飯店的彩繪工程。(圖/店家提供)

阿虎嬸菜頭粿店的朱瑞芳老闆昔日其實是位大公司的負責人，回想起過去他曾在彩畫裝潢公司，承包過兩廳院、圓山大飯店等工程，直到多年前台商紛紛轉往大陸市場，迫使朱老闆黯然收起公司，宣告失業，龐大的壓力讓他還因此得了憂鬱症。

老母親「阿虎嬸」看到兒子如此失意，便從老家扛著一袋米北上，決定要教他做粿過日子，雖然沒有遺傳到媽媽炊粿的好手藝，不過他透過數據化的方式，完整複製了媽媽的好味道。

菜頭粿是他們起家的招牌，每天凌晨先磨米、製成米漿，脫水後再蒸煮，製程傳統又繁複，除了主力的菜頭粿之外，老闆和老闆娘更積極拓展更多古早味，其中草仔粿有三種口味，包括蘿蔔絲、鹹綠豆、甜紅豆，而有別於一般的艾草，特別的是他們選用鼠趜草，磨成汁後再和糯米揉成麵團，因此在軟Ｑ的表皮上還能看見草的纖維，內餡香濃的菜脯米同樣是一點都不馬虎，一顆僅要銅板價２０元的草仔粿，老闆用料是超實在！

朱姓一家人同心齊力，終於闖出名堂、將粿做出好口碑！(攝影/范佐意)

雖然店面不大，店址也隱身在不起眼的巷弄，但朱姓一家人同心齊力，終於闖出名堂、做出好口碑！日復一日地從凌晨開始忙，和全家人一起投入心血做粿，20多個年頭過去，朱瑞芳走出失業和憂鬱的陰霾，不僅將媽媽的好手藝延續下去，更因為有了全家人同心協力愛的灌溉，想必這就是好滋味成功的祕訣！

(中時新聞網)