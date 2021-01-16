「王教授，你天天教人怎麼吃出營養，自己一定吃得安全又健康囉！」中山醫學大學前校長暨營養學系教授王進崑博士，自認接觸食品營養已經超過30年，他曾天真以為：「憑自己的專業，健康應該不會出問題。」直到某一天，一位天天見面的研究生突然說：「老師，你怎麼看起來很累的樣子，發生什麼事？你頭髮都白了，而且變得很稀疏。」王進崑這才驚覺，當身心超載時，白髮就是身體發出的求救警訊。為了找回健康與活力，王進崑重新回到營養學的本質──食物，開始貫徹「太極健康飲食法」，他把心得寫成《王進崑營養學》一書，以下是重點書摘：

人在40歲左右，會面臨到人體代謝變化由高至低的一個轉折點，只是有些人下降的速度慢，但有些人會很快。下降速度快就代表老化快，會有聽力退化、老花、白內障、消化差、關節無力、記憶衰退等；外觀上則會出現皺紋、皮膚鬆弛、白髮等老化指標。但這些症狀是可以改善的。

天天教人怎麼吃才健康的人，外表居然看起來這麼蒼老又不健康，對我真是一大打擊，我重新回到營養學的本質──食物。

我先將科學定義下的生理酸性與生理鹼性食物分類，分別代表太極的陰與陽，重視陰陽調和不偏向一方，達到互補與協調。例如，積極運用上天賜給我們的天然全穀雜糧與蔬果（陽性），平衡現代人攝取過多的加工食品、精緻麵粉製品與肉製品（陰性）。

於是我開始調整三餐飲食。我的早餐通常是一杯黑咖啡加上一份夾著生菜、起司、灑上芝麻的全麥吐司。跟其他人不一樣的是，早上我不喝冰涼的蔬果汁或牛奶，也不吃蛋肉類食物。吃完早餐後約十分鐘是我每天的第一次排便，排掉前一晚體內代謝的廢物與毒素。

由於工作的關係，我的午餐與大多數的上班族一樣，往往都是一個便當就打發，但我會盡量選擇全穀雜糧飯，再以魚肉、雞肉或是少量紅肉為主配菜。通常我會自行準備生鮮蔬果，在午餐後食用。

至於一般人吃得最豐富的晚餐，卻是我一整天中最簡單的一餐，簡易的蔬果餐加上一杯現打蔬果汁就夠了。工作忙碌時，我就把加熱或汆燙後的全穀雜糧與蔬果，打成一杯全穀雜糧蔬果汁。晚上9點半，我會有第二次排便，排掉當天未消化吸收的代謝廢物。

此外，我要求自己不管多忙都不再熬夜，每天晚上11點前一定上床睡覺，而且睡滿7小時。然後依照大學時養成的習慣，每天晨跑至少半小時。數十年來，就算是出國開會或訪問，我也一定會帶著運動服與慢跑鞋，享受異國的慢跑樂趣。如果遇到下雨，我則會利用家裡的跑步機。

不過度運動、不熬夜，身體自然維持在動靜平衡（太極）的絕佳狀態。自從有晨跑習慣後，我樂此不疲，深深上癮，世界上沒有比跑步時的自我歸零，以及跑完後的流汗舒暢更快樂的事了。

這樣飲食調整一個月後，我居然長出許多新生的黑髮，原有的頭髮也變得更有光澤，人看起來更有活力。兩個月後，白髮幾乎都消失了。學生們看到我還問，我是不是染髮了，因為整個人年輕許多。

從那時候開始，十幾年來我始終維持「太極健康飲食法」：不管是吃喝睡與運動，絕對不特別偏重一方；這餐因為聚會吃得多，下餐就吃得少；忍不住吃了「垃圾食物」，就來杯全蔬果綜合堅果汁。我每天能夠充分攝取完整的天然營養源、維生素與礦物質（以植物性食物為主），不僅黑髮維持得很好，每天都精力充沛並且神采奕奕。

●太極飲食，讓我白髮變黑髮

過去十幾年我力行太極飲食的過程中，要特別謝謝我的太太，她是一位資深的中醫師，讓我得以從西醫的角度融合中醫的精髓，體會到古老智慧「太極」中的陰陽平衡，原來就是健康的最大關鍵，什麼都能吃但得懂「加減」，讓身體維持在平衡狀態。

我所倡導的太極健康飲食法，其實就是回歸自然法則，將最傳統的均衡飲食、睡眠與體能活動正確導入生活中，什麼都吃但得懂「加減」。現在很多瘦身書或是健康書，常標榜一日一餐、不要吃澱粉、一大早就喝蔬果汁、三日斷食法、酵素減肥等奇奇怪怪的排毒法，乍聽之下似乎都有道理，但實際上卻違反均衡飲食的原則，可能會危害健康。年輕時也許感覺不出有什麼影響，但等到中年以後就會產生很大的問題，千萬不可不慎。(編輯梁惠明)

《王進崑營養學，白髮變黑髮，年輕15歲》書封。(圖/大是文化提供)

(中時新聞網)