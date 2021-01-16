雖然一項日本研究發現，每天走八千步以上的人，失智風險明顯下降，但是高齡醫學權威陳亮恭醫師在著作《解鎖無齡》中提到，想要維持骨骼肌強健有活力，防失能，單純走路其實不夠。陳亮恭說，以往對年長者運動的要求很低，甚至因為擔心跌倒而不太要求強度。但是現在對銀髮族的運動建議量不但增加、維持中等強度，也希望長者的運動型態更加多元，不只是重複單一動作。什麼樣的情況才叫做「中等強度」？以下是重點書摘：

近年來國內外許多研究紛紛指出，有運動習慣的人，通常比較不會失智。此外，運動量也很重要。

日本有一段時間很流行配戴計步器，可以測量每天基礎活動量。刊登在國際權威期刊《刺胳針（The Lancet）》的一項研究則指出，每天走路約一小時的人，罹患失智的風險比較低。從這些研究推斷，輕度運動對於預防失智可能不太夠了，至少要中等強度以上，也就是要有點喘的運動。

至於運動的類型，現在普遍建議複雜一點的比較好。多年前，有項刊登在《新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）》的研究分析，在各種不同類別的運動當中，跳舞是失智症風險最低的絕佳運動選擇，因為跳舞本身的強度夠，二方面對於舞步的記憶與執行，加上跳舞時的人際互動與愉悅心情，一項活動就具備多重功能。

當然這並非要求大家都去跳舞，這份研究報告想表達的是跳舞會有額外的好處，可預防認知功能退化。每個人的生活型態不一樣，不可能要求所有人都去跳舞，但起碼要做到讓你感覺有些喘的中等強度運動，如果只是單純散散步，想要達到健康長壽這個目標，恐怕不太夠，而且，運動也需要具備多元的內容，動作單一的運動雖然有其好處，但比起跳舞之類的多元複雜運動，則又少了些好處。

此外，也要把運動當作一輩子的事情。以職業運動員為例，早年可能將大部分的時間精力放在單一型態的運動訓練上，他們的身體協調性與運動表現被開發得很好，但腦部其他功能例如記憶的開發就未必很好。

曾經有一項針對日本相撲選手做的研究發現，在職業選手期間，即使體重相較於一般人是超重的，但他們的身體相對健康；退休之後，由於不再需要維持體重，大多數都會減重，但他們的健康狀況在瘦下來後反而變差，其中最大的差別就是運動量。

總之，運動對預防失智有很大的好處，但前提是運動的型態必須多元，並且儘量維持中等強度的運動，最好能將此當成生活的一部分，天天開心去運動，才可以確實預防身心功能退化（編輯梁惠明）

《解鎖無齡：高齡醫學權威陳亮恭的奇幻旅程 20年的思索、研究與前瞻的科學解方》書封。(圖/康健出版提供)

(中時新聞網)