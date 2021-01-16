很多人都很怕年老後失去魅力，只要多了一根白髮、一條皺紋就能讓心情盪到谷底，不過也有些人擁有得天獨厚的條件，年齡越大反而越有吸引力！運勢命理網站「十二生肖運勢推算」分享，生肖屬猴、豬、羊的女人特別凍齡，就算年齡增長也不顯老，年紀越大越有女人味，令同齡的人非常羨慕！

▍1.生肖猴

屬猴的女人時間是倒流的，就算年齡增長，從外表也完全看不出真實年齡，他們平時注重養生，也喜歡外出運動，通常可以保持窈窕的體型，年老的時候和同齡人相較之下，顯得特別童顏，令人過目不忘，稱他們為「凍齡美人」完全實至名歸！

▍2.生肖豬

生肖屬豬的女人天生有福氣，通常他們擁有不錯的顏值，性格知足常樂，活得非常從容淡定，他們很相信緣份，是自己的終究會得到，所以對任何人事物不會強求，也因此沒什麼煩惱，氣色和精神都維持很好的狀態，又受到老公疼愛，歲月幾乎不會在他臉上留下痕跡，越老越有女人味。

▍3.生肖羊

屬羊的女人就算有煩惱也不過夜，非常懂得如何寵愛自己，他們性格袒蕩蕩，朋友很多，有什麼煩惱找好友們抱怨一下就紓解開了，有困難也會遇到貴人相助，活得順風順水，所以屬羊的女人一生都活在幸福中，就算到了40幾歲也不顯老，還比20幾歲時多了幾分魅力，氣質非常迷人。

(中時新聞網)