替新冠肺炎病人插管，真是如此高風險的行為？站在第一線的醫護人員又面臨哪些險境？新冠疫情爆發1年多來，國內出現首位醫師染疫，由於一開始傳出這位醫師是在為確診患者插管時遭感染，前衛生署長楊志良因此公開質疑防護流程未確實按照SOP，表示如果他是院長，第一件事就是開除醫師，引發醫界譁然。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳先澄清，染疫醫師只「協助」麻醉醫師進行插管，網路則流傳自稱是染疫醫師任職醫院的麻醉醫師的聲明，表示插管絕對遵照標準流程做好防護，遭感染的醫師雖然在場，但沒有執行任何插管動作，自然沒有插管技術的問題。

雖然目前還不清楚這名確診醫師到底如何被感染、哪個環節出問題，但插管的危險性成為民眾關心的議題，插管真有這麼高的風險？

替新冠肺炎病人插管是個高風險的動作，醫護人員必須做好防護，降低被感染的機會。(圖片來源 / pixabay 康健雜誌提供）

●麻醉醫師：防護裝備下執行插管更辛苦、風險高

「面對新冠肺炎病人，希望能快速插管，但插管是技術活，不是100％一下就能插上，尤其身上穿層層防護裝備，行動較不方便，也較看不清楚，在很不利的情況下插管，是很辛苦、高風險的工作。」台灣麻醉醫學會秘書長、台北榮民總醫院一般麻醉科主任丁乾坤道出插管的挑戰。

亞東醫院感染科主治醫師劉佳穎指出，新冠肺炎病人與其他肺炎病患插管的時機相似，當出現呼吸衰竭，就必須插管輔助病人呼吸。

劉佳穎進一步解釋，當肺炎惡化時，病患可能有血氧不足的現象，或因呼吸肌肉衰竭造成二氧化碳堆積，或是病患本身意識不清、需要保護呼吸道時，都可能會需要插管，以呼吸器協助呼吸。尤其新冠肺炎病患病情可能快速惡化，必須視情況儘早插管。

●插管工作繁複 2醫2護已是最吃緊狀態

台灣麻醉醫學會理事長、台北榮民總醫院麻醉部主任鄒美勇表示，基本上，會由最有經驗的醫師執行插管，因為每個醫院的人力情況不一樣，不一定每個地方都有這麼多麻醉醫師，因此包括麻醉醫師、加護病房醫師、照顧重症病人的醫師以及急診醫師，只要具備豐富經驗，都有可能替新冠肺炎病人進行插管。

不過劉佳穎說，新冠肺炎病人若已進入重症或有肺炎需要插管，多為比較緊急的狀態，除了負責插管的醫師專注在插管工作及呼吸道穩定，還需要另一位醫師監測病患當時的生命徵象，包括心律、意識、血壓、血氧等，一旦出現變化，可即時急救或緊急處理。

此外，執行插管的當下至少需要2位護理師，一人協助插管醫師進行給氧、抽吸痰液、遞管、協助固定等；另一人協助監測醫師給藥、紀錄生命徵象，若出現緊急狀況，還要給予急救藥物、強心劑、鎮靜藥物、監測儀器設置、緊急抽血等。

「其實人力是相當吃緊的。一般病房緊急插管時需要人力可能更多，但新冠肺炎下，為了減少可能暴露的人員，2醫2護可能是最吃緊的狀況了。」劉佳穎說。

●降低病人缺氧、醫護感染機會 完善準備後於60～90秒內要完成快速插管

劉佳穎說明，一般肺炎病人插管流程如下：

步驟1：先進行給氧

步驟2：給予鎮靜與麻醉藥物，並視需要給予肌肉鬆弛劑

步驟3：以喉頭鏡觀察氣管位置後，放入氣管內管，再以甦醒球供氣（新冠肺炎病人不能使用甦醒球）

步驟4：確定插管位置適當且雙側肺部都有成功供氣後，就能連接呼吸器進行呼吸支持療法。

鄒美勇解釋，若有使用肌肉鬆弛劑、加上執行插管的過程中，病人是停止呼吸的狀態，所以最一開始必須先用面罩或高流量氧氣鼻導管給病人氧氣；不過，一般插管流程，如果使用甦醒球供氧會造成飛沫噴濺，所以新冠肺炎病人插管時不能使用甦醒球，就必須在最一開始的給氧時間拉長，至少5～10分鐘，「才能儲備足夠能量（氧氣），本錢厚一點，讓後續插管更順利。」

而面對新冠肺炎病人，最好能在完善的事先準備後，於60～90秒鐘內完成快速插管，除了減少病人缺氧，也降低醫護人員遭感染的機會。鄒美勇說明，雖然插管人員會做足防護，包括防水隔離衣、護目鏡或護目裝備、N95口罩、雙層防水手套、髮套等，難免還是會有唾沫噴濺，因此要在完善準備下，盡量加速插管過程，降低感染風險。

醫護人員治療、照顧新冠肺炎病人必須全副武裝，是相當辛苦的工作。(圖片來源/ 康健雜誌提供 陳德信攝）

●插管遭感染風險高 但長時間待負壓隔離病房都有感染機會

丁乾坤指出，即使依照SOP做了最好的防護，把感染風險降到最低，也無法保證插管者100％不會被感染，尤其插管時非常接近病人口鼻，飛沫又可能有最高的病毒量，是具高風險的動作。不過，他強調，這並不代表病人身上其他地方濃度都很低，「只要有接觸，就有機會（感染），整個負壓隔離病房環境都有可能。」

鄒美勇也表達對醫護人員的肯定，在高風險之下從事拯救病人的神聖工作。至於造成醫師染疫的可能原因很多，尚待釐清，但仍不能否定醫護人員長期的辛勞，應該給予支持和鼓勵。

而對於楊志良的言論，陳時中除了在記者會上表示「無言以對」，也在廣播節目中談到：「有相當聲望的人，應當要有同理心。」醫療機構是距離病毒最近、最危險的環境，負責照顧新冠肺炎病人的醫師又站在最最前線，「大家還要要求什麼？」「我第一時間只希望社會幫醫護集氣，祈福早日康復。」

至於是否會加強相關的防護措施與危機處理？陳時中回應，就目前而言，台灣的感染管制系統完整，不用懷疑醫師是否防護衣沒穿好；如果防護衣沒穿好、成為破口，國內的疫情早就不是今天這樣。未來，官方仍會持續根據新的科學報告，適時針對感染防治策略調整改善。

●染疫醫師、護理師狀況穩定 盼傷兵治好再站第一線

指揮中心醫療應變組副組長王必勝也在個人臉書中表示，「這位醫師進負壓病房照顧病人，『都有』依照規定穿戴應有的防護裝備，醫院病房也都有互相協助、提醒的機制。我們及專家尚未能確定在充份防護下是如何染疫的（也許永遠也無法確定，只能找出比較可能的點），這裡也突顯沒有所謂100%的防護，在裡面醫護個人的狀況、病人的病毒量、突發的事件;都是可怕的挑戰。」

王必勝也透露，受感染的醫師和護理師目前狀況都穩定，醫護正用全力照料一起作戰的「同袍」。他更有感而發地說：「戰士在槍林彈雨中中彈，我們該責罰他嗎？ 這樣還有什麼人敢上戰場？期待大家能給我們些許時間，把傷兵夥伴治好，把堡壘修復，我們很快的會再站上第一線，守護這塊土地！」

(中時新聞網)