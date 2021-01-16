台積電周四（14日）在法說會上報喜，除了今年資本支出創下新高外，首季營運估維持高檔，帶動美股掛牌ADR續飆新高後，周五（15日）台積電開盤大漲逾5%、飆上625元天價，但高檔賣壓出籠，終場收在最低601元。專家指出，若下周有效跌破5日線595元，整理時間可能拉長，而投資人想上車的話，摜破575元或可考慮買進。

台積電周五開盤大漲逾5%，站上 625元改寫新天價，但高檔賣壓隨後出籠，漲勢逐漸收斂，終場收在601 元，漲幅1.5%，出現一根長黑K棒，並爆出9.1萬張成交量為11月底來最大量，似乎重演去年7月28日走勢，當時台積電跳空大漲到466.5元，帶領台股越過12682點，但尾盤留下長上影線，台股也進入整理。

摩爾投顧分析師黃冠華表示，台積電法說利多，帶動周五台股跳空大漲334點，指數衝到16041點，台股又寫下新里程碑，短線市場過熱可能要稍做休息。

他提到，台積電最高點625元，收在601，留下24元上影線，目前5日線在595元附近，月線是544元，推測壓回月線機率不大，下周觀察595元是否被有效跌破，若摜破的話，整理時間可能會拉長，假使跌破575元是不錯的進場價位。今天台積電創了天價之後，要再重登625元，恐怕需要一段時間。

台積電法說驚喜連連，今年資本支出將提升至250～280億美元，遠高於市場預期的220億美元，較去年增加 45~62%，整體支出的80%將應用在7奈米、5奈米、3奈米等先進製程，1成應用在先進封裝以及光罩製造，1成應用在成熟製程。

隨著台積電營運進入高成長期，董事長劉德音預期2020~2025年，台積電以美元計算營收將有10～15％的年複合成長率。

法人估算，台積電2021年每股純益達22.07元，2022年大增2成、至26.48元，2023年更上看31.22元，可望每股大賺三個股本。

台積電營運報喜讓外資圈大驚艷，紛紛上修目標價，不少券商喊上8字頭，其中，華興資本一舉上看865元驚天價，匯豐證券上調推測合理股價到845元，里昂證券則升至825元，本土凱基投顧升至800元。花旗、瑞士信貸則相對保守，分別給目標價670元和635元，大和資本給予目標價最低只有550元。

(中時新聞網)