批踢踢實業坊（PTT）八卦板14日發出公告，將試辦「無政治新聞週」，從18日開始至22日止，活動期間只要涉及政治的PO文，連同回文一併刪除。對此，引發鄉民正反論戰，有人認為早該這樣做了，「明明就有政黑板」。另有人猜說，會不會下週要宣布開放核食？「只刪對民進黨不利的，看破手腳了」。

八卦板公告指出，政治文一直是八卦板長期爭議，明明有許多專板可用，卻仍在八卦板張貼政治新聞、偷渡政治文，引發更多爭議文章，像是網軍、盜帳發文。板主群溝通後決定於18日至22日試辦無政治新聞週，觀察成效再檢討修正板規走向，若成效良好，研議未來開放每日一篇新聞額度，若成效不佳，則維持現狀。

活動週涉政治之新聞，連同回文一併刪除，板主表示，初步以新聞標題判定，若想貼政治新聞可到公共議題板（PublicIssue）、政治板（politics）、政治黑特板（HatePolitics），想看政治新聞，「自己估狗新聞網站，不要老靠別人餵新聞」，並強調沒有被政黨收買，限制政治文、專板發表一直是自己的政見。

批踢踢實業坊（PTT）八卦板公告，18日至22日將試辦「無政治新聞週」。（圖／摘自PTT）

對此，有不少鄉民支持表示，早該禁止政治新聞了，建議應該永久禁止，「想到網軍蟑螂就噁心，禁政治新聞剛好而已」「推，還我真八卦」「讚讚讚，有板主會做事」，八卦板被網軍一直貼政治新聞真的很困擾，能禁止最好。

另也有人質疑，是否被府方關切，開始限制言論自由了，「最近太多講府方和院方不好聽的話不爽了」「要禁就全禁吧，還開放緋聞類是為什麼」「結果只刪對民進黨不利的，看破手腳了」，也有人好奇，會不會是為進口日本核食做準備，「下週我猜會進核食」「是不是核食要開放了？」

(中時新聞網)