2021愛奇藝為愛尖叫晚會昨(15日)於大陸青島舉行，現場眾星雲集，亮點多多，除了近來與Angelababy屢傳婚變的黃曉明，瘦到只剩骨頭的憔悴模樣引關注，眾女星忍著零下2度低溫，穿著性感禮服走紅毯，冷到不行的狼狽慘況，也成為晚會亮點之一。
大陸女星秦嵐2018年憑著演出《延禧攻略》富察皇后一角，人氣再創高峰，她昨晚以一襲高貴又不失性感的黑色薄紗裙現身紅毯，一雙白皙美腿若隱若現超吸驚，整個人美到發光的模樣，一點也看不出她實際年齡已41歲，保養功力驚人。
但要在零下2度的低溫展現好身材，可真不容易，秦嵐就被發現在受訪時冷到差點說不出話來，聲音有些發顫，「2021希望所有的朋友們能夠擁有愛……享受愛、分享愛。」她話一說完，等不及人離開鏡頭，就連忙拿起圍巾披上，隔著螢幕都能感受到現場寒意。
「海豚公主」張靚穎也沒好到哪裡去，穿著一身氣質小禮服走紅毯，被冷到多次倒抽冷氣，甜美笑容也被凍僵，令主持人心疼不已，連忙要張靚穎趕快去後台休息，因為真的太冷了。
而金晨則在微博曝光了她紅毯美照背後的辛苦，只見上一秒她還因為脫去外套，冷到臉歪嘴斜表情超狼狽，但聽到攝影師一聲令下，立刻恢復成美美的模樣，擺出各種姿勢與表情任拍，工作態度敬業。
(中時新聞網)
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