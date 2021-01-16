玩股票能賺大錢，但相對風險也高，一不注意就會慘賠。一名網友在論壇PO文，表示自己玩當沖，卻在短短20天就把長輩留下的270萬遺產全敗光，讓他萬念俱灰，直呼我還需要活下去嗎？免得造成家人困擾，讓不少網友安慰急勸，但也有人指出，進場前就開先設想好退路。

原PO在《mobile01》PO文「活不下去了 慘賠270萬」，他表示自己只是享用當沖賺點小錢，沒想到該檔個股12月營收大噴發，噴出6支漲停板，導致自己每天被嘎空，被嘎到花了70多萬借券2次，結果當天又當沖慘賠34萬。

原PO萬念俱灰，悲觀表示「短短幾天我就把自己人生毀了，這筆錢有些還是要照顧家人的」，也勸大家以他為戒，投資股票該停損就停損，別超出自己能力範圍，抱怨自己在這種時刻還會慘賠，實在太蠢，放在台灣50都不會這樣。

文章PO出後吸引21萬網友觀看，不少網友急忙安慰勸說：「別想這麼多，換個角度想，你沒有負債」、「錢再賺就有了，打起精神來努力工作」、「你的人生用股市的術語就叫做先蹲後跳，別氣餒了」、「本來遺產就不是屬於你的，現在只是清零，沒有負債就好」、「我2007年入股遇到金融海嘯，出社會後賺的錢全部賠光，至少1000萬，所以你真的不要想太多」、「股海就是浮雲，本錢不夠，真不要碰，最多就小玩，沒負債就打起精神好好賺錢」、「股市高點低點就連老手都常看錯，真的沒什麼，沒錢就休息，別想不開」、「挺過去，十年後你會發現其實才270而已，也沒多少錢」、「賠多賠少一回事，重點是有沒有從學費中學到教訓」。

但也有人點出癥結點，認為原PO應該先想好退路：「想玩當沖，就要先預設好最糟情況」、「做空勝率低啊，不如找其他股票做多，做空成功幾天就賺40%，但嘎空就是20%了」、「10%就該設停損，2次停損就要停止操作，檢視錯誤了」、「200多萬而已，股市好的時候連續作多找好標的，10萬也能變60萬」、「空頭不死，多頭不止。只作現股，不追高，不喜熱門，一步步存，手頭留些預備金，還是會有好績效」。

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