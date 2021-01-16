Second baseman DJ LeMahieu and the New York Yankees are finalizing a six-year, $90M contract, sources familiar with the agreement tell ESPN.



LeMahieu’s return to New York always felt inevitable. It took a while. But he wanted to be there and Yankees get top free agent target. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 15, 2021

休季期間洋基一直視簽回打擊王勒瑪修（DJ LeMahieu）為最大任務，終於在稍早傳出好消息，雙方達成6年9000萬美金(約25.2億台幣)合約。

由《ESPN》率先爆料合約內容，美國記者帕森(Jeff Passan)表示原本洋基開給勒瑪修一紙一年1890萬美金的合約，不過勒瑪修希望是複數年約，雙方經過多次談判，終於敲下6年9000萬美金大約。

而根據爆料天王羅森索（Ken Rosenthal）的推文，他猜測勒瑪修想待在洋基，並要求總額為9000萬美金的合約，而洋基則為了避免超過豪華稅門檻，因此將年限拉長以降低平均年薪，最後簽下6年9000萬美金合約。

大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）則揭密，其實藍鳥隊也相當積極爭取勒瑪修，開出4年7800萬美金的合約，平均薪資比洋基高，不過最後勒瑪修還是選擇待在洋基。

勒瑪修是近年大聯盟最佳打者之一，除了二壘外，一、三壘也能守，去年以高達3成64的打擊率拿下美聯打擊王，且在MVP票選中拿到第3名。

而在洋基簽下勒瑪修之後，剩下的資金能否簽回田中將大，將是下一個關注焦點。

(中時 )