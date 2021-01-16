美國國家廣播公司(NBC)報導，總統當選人拜登提名歐巴馬時期的中央情報局(CIA)的副局長柯恩(David Cohen)，回鍋接掌CIA副局長。由於CIA副手無須參議院認可，故柯恩可望20日即可正式走馬上任。NBC認為，對久待CIA的情報官員而言，拜登的正副首長都由較資淺者出任，反映出其希望未來CIA能跳出傳統職業情報官的思維，更應該去政治化。

柯恩於2015年至2017年出任CIA副局長，任內追蹤「伊斯蘭國」(IS)等激進組織與惡意行為者的金流。2009年，其擔任美財政部助理部長，負責打擊恐怖組織的融資活動，這兩段經歷讓他成為名副其實的反恐大將。在投入公職之前，柯恩擔任律師長達20年。

由於拜登11日才提名伯恩斯(William Burns)擔任CIA局長，成為CIA有史以來首位出身自國務院的局長，加上柯恩也非傳統情報體系出身，在CIA的經驗僅2年；NBC認為這象徵著拜登希望CIA未來能跳脫官僚本位主義，提供非傳統情報體系的觀點供決策者參考。

這樣的思維可在國家情報總監任命上取得證明。拜登提名2013至2015年擔任CIA副局長的海恩斯(Avril Haines)，出任國家情報總監；海恩斯在擔任CIA二當家時，也是情報界菜鳥。

然而，拜登以伯恩斯、柯恩接掌CIA的做法，恐觸怒情報體系中的部分人士。因為，這違反美國情報體系的長期不成文規定，即CIA正副局長中一定要有1人在CIA圈子中蹲得夠久。

(中時新聞網)