Brooklyn Nets star Kyrie Irving has been fined $50,000 by the NBA for violating health and safety protocols when he attended a private indoor party last weekend. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞15日凌晨爆料，上周末參加私人室內派對，進而違反聯盟健康與安全守則的籃網明星後衛厄文，將被聯盟罰款5萬美元，他在17日(本周日)將可結束5天隔離，預計及時趕上當天籃網主場遭遇魔術之戰。

如此一來，只要厄文可以通過新冠檢測，就可以重新回到場上跟哈登、杜蘭特聯手，籃網全新超強三巨頭宣告到齊出賽，查拉尼亞也補充報導，厄文在5天隔離期當中，缺席13、14日兩場比賽薪水將被扣除，預計他將賠上80萬美元薪資。

只是先前用私人因素為由缺席5場例行賽的厄文，不僅跑去家人派對不戴口罩影片外流，還在籃網比賽期間，現身社會問題視訊會議當中，如今隨著哈登從火箭跳槽籃網，讓他又重新興起打球欲望，聯盟卻只罰對他根本不痛不癢的5萬美元。

看來聯盟根本無視防疫規定，只是單純為了趕緊讓厄文回歸，造就籃網三巨頭同時上場的話題與商業價值罷了，假如NBA是這種可以讓球員想不打就不打、想回來就回來的職籃聯盟，看來這個球季恐怕還是難逃再次因為疫情停賽的悲慘命運。

(中時 )