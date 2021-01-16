行政院長蘇貞昌就任閣揆已2周年，下台傳言甚囂塵上。前民進黨立委沈富雄表示，問題出在農委會主委陳吉仲跟衛福部長陳時中兩個難兄難弟身上。

為因應萊豬進口，農委會推出「台灣豬標章」。不過，在鬍鬚張和家樂福事件接連爆發後，民眾才發現畜產會、農委會出包不斷，導致台灣豬標章公信力再受質疑。另外，桃園某醫院出現2起本土新冠肺炎確診案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻拒絕公布確診醫院，桃園市長鄭文燦直接證實所謂的「北部某醫院」就位在桃園，但陳時中堅持不說，引起民眾恐慌。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，蘇貞昌最近很埋怨，他說任勞任怨，任勞沒問題，任毀任謗，但為什麼大家都要他下台。其實問題出在這兩個姓陳的，陳吉仲跟陳時中這兩個難兄難弟。

沈富雄指出，全台灣都想知道萊豬在哪裡？結果貼標籤，沒有貼本國豬的，就是萊豬；那進口豬不就通通是萊豬。同樣的道理，大家都想知道北部某醫院是哪一家，所以就讓你知道，中部跟南部絕對沒有，是在北部。那北部呢？現在已經縮到桃園了。這樣一來還冤枉了無辜的敏盛醫院。所以這兩位，一個陳吉仲、一個陳時中，都是欲蓋彌彰，就是說你們想知道的，我偏偏讓你們猜；有這種政府，太奇怪了。

(中時新聞網)