日本傑尼斯組成最久紀錄長老團「少年隊」成員錦織一清與植草克秀，在2020年12月31日與老東家傑尼斯事務所結束合約，少年隊團體本身不解散，但今後活動未定。錦織與植草一直在戲劇界有優秀表現，錦織在舞台導演上更早已是業界翹楚。

少年隊成員錦織一清（左起）、東山紀之、植草克秀。（摘自yahoo新聞）

植草與錦織離去的原因眾說紛紜，日媒《文春ONLINE》之前報導業界人士透露，植草與錦織在傑尼斯過去有很長一段期間是領月薪，薪資更僅僅30萬日圓（約台幣8萬元），可能因此萌生退意。

少年隊原已有廣大支持者，錦織與植草離開傑尼斯消息宣布後，反而增多了許多新的歌迷，過去的作品也重新被認識與喜愛。草蜢演唱的經典〈限時專送ABC〉當年紅遍台灣，原曲即為少年隊的〈ABC〉，「ABC」有一說指的是歌詞中「Angel、Baby、Cupid」，而創作者是去年底剛剛離世的日本傳奇音樂人筒美京平，該曲在各歡唱APP一直受到歡迎。

少年隊歷年精選《少年隊 35th Anniversary BEST》2020年12月12日發售，收錄出道曲〈仮面舞踏会〉一直到〈想 SOH〉的25首單曲，以及未曾ＣＤ化的曲目等。而12月12日正是1985年〈仮面舞踏会〉的少年隊出道紀念日。精選輯台灣目前沒有唱片公司代理，不過有商家由日本直接進貨。

說到少年隊，很多人會聯想到七年級生以上台灣人共同回憶「小虎隊」，小虎隊出道曲〈青蘋果樂園〉就翻唱了少年隊的〈Whats your name〉，台北「沒有新歌的唱片行」店長小風表示：「少年隊對包含許多台灣歌迷的一代共同回憶，對台灣偶像團體也影響深遠，小虎隊的組成、受訓等SOP都以少年隊為範本。」店內日前進貨第一天就全數售完，該店目前已再度進貨，足見少年隊深厚人氣。

(中時 )