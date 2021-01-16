【圖集】周予天專訪 醉後怕〈放大鏡〉檢視 01:582021/01/16 中時 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周予天專訪。(羅永銘攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年27歲的周予天外型高䠷帥氣，是周興哲的親哥哥，兄弟倆感情深厚，一起闖歌壇，歌路曲風大不同，周予天喜歡嘻哈饒舌、周興哲則是新生代情歌代表。 周予天醉後怕〈放大鏡〉檢視 周予天專訪。(羅永銘攝) 周予天專訪。(羅永銘攝) 周予天專訪。(羅永銘攝) 周予天專訪。(羅永銘攝) 周予天專訪。(羅永銘攝) 周予天專訪。(羅永銘攝) (中時 ) #周予天 #周興哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》周線連10紅後 KOSPI創逾2.5個月最大跌幅 16:312021/01/15 財經 《盤後解析》萬六踉蹌！爆量長黑 惟周線連11紅 14:322021/01/15 財經 日職》解隔離展開自主訓練 張奕可能1月底進牛棚 11:522021/01/15 體育 《日股》日經收黑 周線連三升 15:572021/01/15 財經 《台北股市》台股大牛續奔 中小型股待農曆年後發電 17:222021/01/15 財經 鄭心慈等8年發片淚崩 自爆視師兄周興哲「神」 20:212021/01/15 娛樂 紓解梅嶺賞花人潮 綠22公車周末增班 19:472021/01/15 旅遊 16歲網美3年內整形百次 升格塑膠正妹下場驚悚 17:392021/01/15 娛樂 陳時中遇到綠燈就轉彎 04:102021/01/15 時論廣場 亞高收債ESG選秀 追收益首選 04:102021/01/15 投資理財 各縣市響應號召 台東鳳梨釋迦1周內破15萬斤 17:592021/01/15 寶島 新店某國小南下畢旅 106人疑食物中毒不排除諾羅病毒 10:402021/01/15 社會 楊志良發言惹議 前台大醫點出關鍵：指揮中心勿雙標 00:172021/01/15 生活 娛樂熱門新聞 《型男大主廚》郭主義錄影一半突哽咽：媽媽不要我們了 - 娛樂 台知名男星趁女友洗澡聞內褲大驚：不是我味道 真相綠到不行 - 娛樂 正妹網紅多人運動影片外流？爆哭喊「放過我吧」 - 娛樂 黃曉明瘦到只剩骨頭 爆婚變Baby最新照片曝光 - 娛樂 秦嵐穿太少 零下2度走紅毯快凍壞 她狼狽嘴歪 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。