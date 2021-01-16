今年27歲的周予天外型高䠷帥氣，是周興哲的親哥哥，兄弟倆感情深厚，一起闖歌壇，歌路曲風大不同，周予天喜歡嘻哈饒舌、周興哲則是新生代情歌代表。

周予天專訪。(羅永銘攝)

周予天專訪。(羅永銘攝)

周予天專訪。(羅永銘攝)

周予天專訪。(羅永銘攝)

周予天專訪。(羅永銘攝)

周予天專訪。(羅永銘攝)

(中時 )