為比較快走與伸展對改善血壓的效益，加拿大薩斯克其萬大學研究團隊召集40名高血壓前期與第一期的患者，並分成2組。實驗組進行伸展運動，對照組進行快走。結果發現，相較於快走的患者，每天進行30分鐘全身性伸展的病患，血壓降低的效果更好。研究團隊指出，快走仍可降低血壓，只不過伸展運動對於改善動脈僵硬並促進血液流動的效果更好。

根據研究團隊發表於2021年1月份《體能活動與健康期刊》的論文，高血壓是促成心血管疾病、慢性腎臟病的危險成因，也是全球死亡與肢體殘疾的重要因素。

現有文獻指出，有氧運動為人所最推薦降低血壓的運動模式；不過，近來部分研究指出，伸展運動也可舒緩動脈的僵硬程度、改善血流，並刺激副交感神經系統的活躍，進而降低血壓。當人伸展肌肉的同時，血管也隨之延伸，不但改變血管結構，還能釋放舒張代謝產物，進而防止動脈硬化並降低血壓。

因此，研究團隊試圖釐清，究竟快走與伸展哪個對高血壓患者改善血壓更為有效。研究團隊徵求40名平均年齡為61歲的高血壓前期與第一期患者，展開為期8週的實驗。實驗組20人， 1週5天、每天進行30分鐘全身性伸展運動；對照組20人，1週5天、每天進行30分鐘得快走。每次進行快走與伸展的前後，測量參與者的坐姿與躺姿血壓。

結果發現，相較於快走組，全身性伸展的人不論舒張壓還是收縮壓，降低的效果皆更為明顯。研究團隊也發現，2者結合的人降低血壓不必然是伸展所促成，卻帶來其他健康效益。不過，快走組脂肪分解的效益卻高於伸展組。

研究團隊解釋，大多數的人都以為伸展是在運動前讓身體暖起來；但是，當人體進行伸展運動的時候，肌肉內的血管，包括所有動脈都隨之延伸，這有助於減少動脈硬化、促進血流並降低血壓。

團隊建議，利用快走降低血壓的人，也可試著做一點伸展運動。雖然步行、騎自行車等有氧運動，對於膽固醇水平、身體脂肪與血糖的改善，都產生正面效益；但對患有關節炎的人來說，伸展運動無疑是較容易進行的運動。在臥室、客廳，隨時都可以來一下。

(中時新聞網)