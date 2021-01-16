北市一對林姓父子，涉嫌在2003年6月，於吉林路持刀砍傷鐘姓被害人，並搶走其市價約8000元的機車，案件懸宕17年後，警方終於靠現場採集到的血跡比對出DNA，確認42歲的兒子就是凶手，將他依強盜罪嫌送辦，但林父已於2年多前病逝。

據現年68歲的鐘姓被害人表示，當日他騎車到吉林路找朋友，請友人幫他介紹工作，不料，在路邊突然遭一名年輕男子持刀從後方攻擊他，造成他後腦袋、及後頸部受傷、鮮血直流，此時，有另一名年紀較大的嫌犯趁隙將他的機車搶走、騎離現場。

警方表示，強盜案追訴期為30年，當時曾在案發現場採證，發現路邊一個塑膠袋上有血跡，懷疑是嫌犯在打鬥過程中所遺留，於是送交刑事局比對，但17年來始終沒有對象，直到日前比對出DNA為一名林姓男子所有，林男因毒品、竊盜等案件目前在獄中服刑。

中山分局將林男借提偵辦，林男見證據確鑿，竟將責任全推給已過世的父親。

林男供稱，是父親計畫要教訓附近一家從事地下匯兌的茶行員工，看到被害人走出店外即下令他動手打人，否認以刀械攻擊對方，並辯稱父親因擔心被害人會騎車逃逸，才將被害人的車騎到隔壁巷子藏放，且當時騎走的是豪邁機車，並非被害人所稱的野狼125檔車，供詞避重就輕。但警方訊後，仍將林男依強盜罪嫌送辦。

(中時 )