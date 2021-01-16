「會賺錢不代表有錢，重要的是要懂得留住錢。」為了「保本」，王雅馨善用「信封理財」與「記帳理財」。

王雅馨說，「信封理財」就是每個月先列出水電費、學費、房貸和保險等必要花費，再拿出足額的現金各自放進專屬信封袋，接著再把信封袋依序放入標示清楚的風琴夾裡，一層放一個。

每種花費的帳單一來，王雅馨就拿出相對的信封袋支付；若有餘款，則放進另一個紅包袋，「年末這些錢會拿來犒賞全家。」如果信封袋的現金不夠支付，她會特別註記，將多支出的費用列入下個月的帳上，提醒自己注意下個月的可用開支，確保每個月的存款金額不會減少。

王雅馨表示老公一開始無法接受這種近乎緊迫盯人的管帳，兩人曾為此數度吵架。（圖／王永泰攝）

「記帳理財」則是透過每天記帳，精準掌握每一筆支出，「例如全家人去夜市，我的預算如果只有三千元，就會告訴大家『今天最多只能花三千』，絕對不能超支，無論打彈珠、買珍奶，我都會一一記錄，仔細了解每一筆支出的用途與目的，再想想究竟需不需要？」王雅馨說。

「我什麼都要問！什麼都要記！」王雅馨坦承，老公一開始無法接受這種近乎緊迫盯人的管帳，夫妻倆為此數度吵架。「我後來懂得在人前做面子給老公，不過問他買了些什麼，而是自己偷偷記下金額；等到他有空，我再拿帳本給他看，讓他知道目前為止賺了多少錢，存了多少錢。」

張瑞元從小跟著爸爸在傳統市場賣雞肉，對於雞肉批發買賣與處理，都很在行。（圖／黃耀徵攝）

「有時候拿出那個紅包袋跟他說，老公，你看，今年多出這麼多錢，你不是一直想要一支名錶嗎？買給你好不好？」王雅馨害羞地說。

如此「瞻前顧後」的兩段式理財法，讓王雅馨每個月都能留住收入的三分之一，扣掉生意周轉金、緊急預備金，幾乎年年都存下一桶金。她將一桶桶金放在銀行，當作買房的自備款，婚後十年內，已經買了三間房，而且坪數愈換愈大。

張瑞元與王雅馨平均每三年換一間房，日前簽約買下第三房，預計農曆年前入住。（圖／王雅馨提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)