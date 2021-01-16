在公婆幫忙下，王雅馨和老公買下總價五百二十萬元、二十三坪大的第一間房，夫妻倆拚命存錢償還每月貸款及當初跟公婆借來的自備款；住了三年後，以六百五十萬元賣掉第一間房，再拿自備款三百五十萬元，購入總價一千五百萬元、三十五．七坪大小的第二間房，每月房貸四萬多元，目前該房成交行情漲到一千八百萬元；去年則以自備款五百萬元，買下總價二千五百萬元、含車位的的第三間房，今年初準備入住，「我們打算出租第二間房。」

擺攤賣雞初期，張瑞元為了賺錢，只要菜市場有位置，就會推著小攤車去做生意。（圖／王雅馨提供）

王雅馨自小家境不好，高中畢業後第一天，她就開始上班，在消防器材公司擔任店銷人員，底薪只有一萬八千元，一心想賺很多錢的她，拚命打電話推銷，當時薪水加上獎金，月收入高達七萬元，她把自己的生活費壓到一萬元以下，固定拿兩萬元給雙親，剩下的錢拿去投資基金。

王雅馨當時每個月拿出一萬二千元，聽同事的話定期定額購買四檔海外基金，兩年多後離職全部贖回，小賠出場，領回二十萬元。」

「我不喜歡這個投資經驗，因為不知道自己投資了什麼，問同事，對方也說不清楚；我了解到自己偏向保守，不應該投資不熟悉的標的。」

元坊雞創業初期由王雅馨夫妻檔一肩扛，現在有許多員工一同打拚（圖／王雅馨提供）

王雅馨接著自爆，當時男友（現在的老公）聽信銀行理專的話，貿然拿出全部的積蓄（二十萬元），投入印度基金，一年後卻只剩十二萬元，「我們那時就約定，不做不懂的投資，因為投資沒有穩贏的，我們也沒本錢輸，所以穩穩賺就好。」

二十五歲那年，王雅馨步入婚姻，從事文具批發買賣，「我負責打電話開拓市場，老公則負責送貨，不過，因為市場需求有限，所以扣掉房租和進貨等成本，我們每個月淨賺不到四萬元。」王雅馨因此興起轉行的念頭。

重視家庭的張瑞元與王雅馨，總會撥出時間陪孩子，創造親子間美好回憶。（圖／王雅馨提供）

「我老公一家三代，都在傳統市場賣肉雞，我們原本想要跳脫剁雞的環境，但為了賺錢，最後還是回到熟悉的老本行。」於是，王雅馨和老公開始擺攤賣雞，每天從早忙到晚，收入卻沒有等比成長，「那時候我們窮到要兩個人分吃一碗泡麵，夏天不敢開冷氣，放假不能出去玩，因為沒有錢。」

王雅馨說，當年由於還要接送老大上學、放學，夫妻倆常常睡眠不足，常常把車子暫停路邊，在車內小寐片刻。「我有地中海型貧血，某次因為太勞累，騎車騎到摔倒，被送到醫院急救。」

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(中時新聞網)