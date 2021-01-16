王雅馨與老公結婚後，本想脫離老公一家三代在市場賣雞剁雞的環境，婚後為了生計，不得不重回老本行。幸好，雞肉攤生意日見起色，收入成長好幾倍，「我懷了第二個孩子後，有天算了算日常花費，有尿布錢、奶粉錢等，驚覺家庭支出變得好複雜，所以告訴自己絕對不能盲目亂花錢，一定要確保每一分錢都用得恰到好處。」王雅馨說。

不僅如此，在小孩出生直到六歲，王雅馨為他們買儲蓄險，每月繳三千元，六歲以後期滿結清，對夫妻倆理財不無小補。

王雅馨不僅詳細記帳，也用風琴夾分類信封，雙管齊下掌控每月收支。（圖／王永泰攝）

王雅馨努力和老公一起把生意做大，並遵循「信封理財」與「記帳理財」，還在網路上賣雞。她笑著說：「我只是讓傳統產業轉型做行銷，來擴展收入，錢都是老公攢進來的喔！我只有守財跟理財。」

重視家庭的張瑞元與王雅馨，總會撥出時間陪孩子，創造親子間美好回憶。（圖／王雅馨提供）

談起未來，王雅馨希望能夠加快存錢的速度，「我要買下新店山上的豪宅別墅，讓一家人能夠在好山好水的地方生活。」

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(中時新聞網)