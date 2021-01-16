美國總統川普1月20日就要卸任，新任總統拜登上任後，美中關係將開展新局。台灣卻仍全面迎合川普、蓬佩奧抗中的臨去秋波，未見調頭跡象。港媒分析認為，總統蔡英文之所以如此強硬，並非蔡無感於拜登可能鬆動抗中政策的危機將至，而是蔡英文對內對外或許有無法煞車的理由。

據香港媒體《中評社》分析指出，蔡政府現今做法顯得不合邏輯。大陸軍機幾乎每天飛近台灣，台灣為了爭取美國支持，花軍購預算就像流水一般，沒道理不努力緩和兩岸關係，就算被迫也好。何況美國也從沒保證，如果大陸攻打台灣，美軍會派兵馳援，台海現在的危險程度幾是舉世公認。

蔡英文何以如此強硬？港媒分析認為，從民進黨的宮廷大戲很容易看蛛絲馬跡。台美關係的亂流來了，蔡將面臨至少兩大難題：一，如果拜登緩和美中關係，蔡為了內部需求繼續與大陸對抗，美台關係會遽變。二，若蔡鬆動抗中，親獨派的賴清德會趁勢而起，蔡在民進黨內將面臨挑戰，可能會跛腳得很快。

港媒指出，蔡英文第二任雖還不到1年，接班人卻已蠢蠢欲動，桃園市長鄭文燦全台跑透透，擺出儲君態勢；與蔡關係向來緊張的賴清德也鴨子划水般在跑行程。值得注意的是，當外界都認為蔡英文就是要交棒鄭文燦，不過蔡卻刻意讓蘇貞昌穩坐閣揆大位，便是民進黨的宮廷大戲，把這一桶冰水淋在鋒芒太露的鄭文燦頭上。

港媒認為，蔡英文現在最怕提前跛腳，美中關係的不確定性，很明顯讓蔡改變內部布局，讓意在爭取2024的接班人們人人有希望，個個沒把握，必須仰望她的領導。不過這樣的盤沒那麼容易操控，就要看她有多大能耐，以及未來美中關係的局勢如何發展。

(中時新聞網)