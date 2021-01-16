全球疫情蔓延，完善居家檢疫制度成為台灣防杜病毒入侵的重要屏障，只是日前曾有違法日租套房業者接待居家檢疫者入住，引發病毒交叉感染疑慮，北市府近期已安排大規模聯合檢查，15日也派出跨局處團隊前往清查疑似收住居檢者之日租套房；同時，北市府觀傳局近期已針對4處日租套房業者分別開鍘10萬至40萬元，後續除持續查察開罰外，也呼籲中央針對反覆收住居家檢疫者之住所訂定罰則，以防堵防疫破口。

因日租套房為非法旅宿，且多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

為讓居家檢疫者均能返台順利完成居家檢疫，北市府配合中央政策，努力擴增防疫旅館量能，截至15日已有100家防疫旅館、提供6,855間檢疫客房，更於14日有限度開放外縣市民眾訂房，目前檢疫量能尚為充足。據統計，目前每日約有4,000人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住之房舍，極少部分則入住疑似日租套房。因日租套房為非法旅宿，且多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。 北市府自去年9月起，已由民政局、警察局及觀光傳播局針對所有居家檢疫者過濾是否入住日租套房，迄今已裁處4處違規日租套房業者，總金額達70萬元。至於部分公司租用宿舍收住返國員工等特殊案例；或市中心大樓因訂餐方便吸引居家檢疫者入住，然其上、下行電梯皆無人管控甚至搭載者爆滿；亦有公寓宅之居家檢疫者須至一樓才能取餐；由於此類垂直運輸難以用手機定位監控，形成居檢者與一般民眾近距離接觸，染疫風險極高。為此，觀傳局也函請指揮中心研議開罰，以杜絕此類隱身於社區內之居家檢疫宅造成之防疫破口，必須嚴加查察。

觀光傳播局長劉奕霆強調，非法日租套房容易形成防疫破口，北市府會持續進行稽查及裁罰，決不寬貸；對於反覆收住居家檢疫者之住宅，更希望中央早日訂定罰則。他也呼籲民眾返台可洽北市防疫旅館入住，只要撥打1999洽詢就會有專人服務；另外北市提供市民居家檢疫最高7000元補助金，無論居家檢疫者入住防疫旅館，或居家檢疫者住在家中、家人改住旅館，都可獲得補助。

(中時 )