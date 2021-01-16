小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】丁允恭性騷擾 監院11：0通過彈劾

總統府前發言人丁允恭去年身陷桃色風波請辭下台，監察院調查4個多月，認為丁的行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務員形象，以11比0通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。對此，總統府發言人張惇涵表示，相關當事人已有所說明，總統府尊重監察院職權及監委相關調查。

【2】透天厝惡火 勇媽抱嬰墜樓亡

高雄鳳山區在地經營30年老字號的「明輝禮品行」15日凌晨發生重大火警，造成屋內70歲老闆娘程郁貞、33歲越南籍媳婦武翠鸞及10歲女童祖孫媳3死，僅1歲女嬰在母親武翠鸞冒著惡火緊抱下墜地重傷，還在搶救中；武女丈夫陳男因外出應酬逃過死劫，但得知母妻女惡耗，痛哭失聲。

【3】大陸復星集團擬保留300~400萬劑 提供台胞自費施打

除了大陸國產疫苗之外，大陸復星集團採購了5千萬劑美國輝瑞藥廠的疫苗，為讓大陸台商施打有多元管道，大陸復星集團和大陸全國台企聯已向國台辦提案，保留3、400萬劑的額度給台胞，但需要自費施打。

【4】全國地價出爐 北市漲1.54％居冠

內政部昨發布最新都市地價指數，去年4到9月全國都市地價總指數為101.95，較上期上升1.04％，較2019年同期上升1.21％。內政部表示，仍屬穩定微幅上升狀態。各直轄市、縣巿中除連江縣下跌0.09％之外，台北市上升1.54％最多，其次為嘉義市上升1.35％、新北市上升1.30％及台南市上升1.09％。

【5】張鈞甯學扮女警陪真警察抓歹徒

張鈞甯在29日上映的新片《緝魂》飾演幹練女刑警，為此剪去一頭長髮。她開拍前不但接受體能訓練，也和導演程偉豪多次造訪警局做田調，全程參與埋伏、跟監、偵訊等流程，「我有一次跟他們去抓嫌犯！」她回憶，當時警察接獲線報，得知某嫌犯在市場內擺攤，她便跟著警察同車去埋伏，「整車裡面最緊張的就是我！」

(中時新聞網)